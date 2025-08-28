Slušaj vest

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan zvanično je pustio u rad integrisani sistem protivvazdušne odbrane (PVO) te zemlje koji je nazvan "Čelična kupola".

AP navodi da je Erdogan ovaj PVO sistem opisao kao prekretnicu za Tursku i njenu odbrambenu industriju.

- Ovi sistemi su za Tursku pokazatelj snage. U protivvazdušnoj odbrani uvodimo novu eru za našu voljenu Tursku - rekao je Erdogan na događaju održanom u objektima odbrambene kompanije Aselsan u prestonici Ankari.

Erdoganova vlada je u avgustu prošle godine objavila početak razvoja projekta "Čelične kupole", koja integriše platforme i senzore protivvazdušne odbrane sa mora i kopna u mrežu koja će štititi tursko nebo.

Erdogan je rekao da se najnovija faza projekta sastoji od 47 vozila vrednih 460 miliona dolara koja će "udahnuti poverenje kod naših prijatelja i strah kod naših neprijatelja“.

Turska vlada nije navela kada će sistem biti potpuno operativan.

- Nijedna zemlja koja nije u stanju da razvije sopstveni radar i PVO sistem ne može sa poverenjem da gleda u budućnost suočena sa trenutnim bezbednosnim izazovima, posebno u našem regionu - rekao je Erdogan.

Američka agencija navodi da je Turska ranije nastojala da ojača protivvazdušnu odbranu nabavkom raketnih sistema S-400 iz Rusije 2019. godine.

Međutim, zbog tog poteza je Turska izbačena iz programa razvoja i nabavke stelt aviona F-35, koji predvode SAD, što je narušilo odbrambene ciljeve Ankare.

Sukobi u Siriji i Ukrajini, kao i nedavni napadi Izraela na Iran, pojačali su potrebu za razvojem bolje protivvazdušne odbrane.

Erdogan je takođe otkrio nove proizvodne pogone u Aselsanu koji bi trebalo da počnu sa radom 2026. godine.

- U narednih 50 godina, Turska će biti zemlja koja ne samo da zadovoljava sopstvene potrebe, već i predvodi svet svojom tehnologijom - rekao je Erdogan.

Turska je uložila velika sredstva u odbrambenu industriju, nastojeći da postane samodovoljna u razvoju naoružanja otkako je bila podvrgnuta američkom embargu na oružje zbog invazije na Kipar 1974. godine.

Turska državna televizija navodi da je ministar odbrambene industrije Haluk Gorgun, koji je takođe prisustvovao ceremoniji, rekao je da je stopa lokalne proizvodnje u odbrambenoj industriji dostigla 83 odsto i da je uspostavljena mreža kupaca u 185 zemalja sa godišnjim obimom izvoza od skoro 7,5 milijardi dolara.

Naziv "Čelična kupola" očigledno je odgovor na poznati izraelski PVO sistem "Gvozdena kupola".