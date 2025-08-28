RUSKI NAPAD NA ZGRADU DELEGACIJE EU U KIJEVU! Evo kako izgleda nakon udara ruskih raketa širom Ukrajine, Brisel kaže da je meta namerno odabrana (FOTO, VIDEO)
Rusija je jutros u vazdušnim udarima na Kijev pogodila zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU u ukrajinskoj prestonici, načinivši značajnu štetu u objektu.
U ruskom 13-časovnom napadu na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine, uključujući i one daleko od fronta, ubijeno je najmanje deset ljudi, uključujući i dete od 14 godina, oš 48 osoba je ranjeno
Katarina Maternova, ambasadorka EU u Ukrajini, objavila je da je zgrada "teško oštećena udarnim talasom" tokom "masovnog" napada dronovima i balističkim raketama koje je Rusija pokrenula na Ukrajinu.
Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova, rekao je da je ruski napad "imao za metu diplomate, što je direktno kršenje Bečke konvencije"
On je kazao da napad "zahteva osudu ne samo EU, već i celog sveta".
- Izražavamo solidarnost sa našim kolegama iz EU i spremni smo da pružimo pomoć - naveo je Sibiha.
Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, rekla je da je ruski napad tokom noći predstavljao "nameran izbor sa ciljem eskalacije i ismevanja mirovnih napora".
- Oštro osuđujem ove brutalne napade, koji su jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Naša puna solidarnost s osobljem EU, njihovim porodicama i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju - saopštila je na društvenim mrežama Marta Kos, komesarka EU za proširenje.
(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)