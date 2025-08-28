Slušaj vest

Rusija je jutros u vazdušnim udarima na Kijev pogodila zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU u ukrajinskoj prestonici, načinivši značajnu štetu u objektu.

U ruskom 13-časovnom napadu na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine, uključujući i one daleko od fronta, ubijeno je najmanje deset ljudi, uključujući i dete od 14 godina, oš 48 osoba je ranjeno

Katarina Maternova, ambasadorka EU u Ukrajini, objavila je da je zgrada "teško oštećena udarnim talasom" tokom "masovnog" napada dronovima i balističkim raketama koje je Rusija pokrenula na Ukrajinu.

Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova, rekao je da je ruski napad "imao za metu diplomate, što je direktno kršenje Bečke konvencije"

On je kazao da napad "zahteva osudu ne samo EU, već i celog sveta".

- Izražavamo solidarnost sa našim kolegama iz EU i spremni smo da pružimo pomoć - naveo je Sibiha.

Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, rekla je da je ruski napad tokom noći predstavljao "nameran izbor sa ciljem eskalacije i ismevanja mirovnih napora".

- Oštro osuđujem ove brutalne napade, koji su jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Naša puna solidarnost s osobljem EU, njihovim porodicama i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju - saopštila je na društvenim mrežama Marta Kos, komesarka EU za proširenje.

(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaNA KIJEV DO ZORE PADALA RAKETA ZA RAKETOM, 13 SATI PAKLA U UKRAJINI! Masovni ruski napad, među mrtvima i ranjenima deca, Zelenski zove Kinu da reaguje (VIDEO)
kijev 2.jpg
Planeta"NEMA BOLJEG POKLONA ZA PUTINOVU VOJSKU" Poljski predsednik ukida pomoć Ukrajincima, zabranjuje simbole Stepana Bandere i gasi internet Kijevu (FOTO)
xxx EPA Pawel Supernak.jpg
PlanetaTRAMP KAZNENIM CARINAMA GURA INDIJU U NARUČJE KINI! Premijer Modi na samitu sa Sijem, zaboravljen krvavi sukob na Himalajima, stižu i lideri RUSIJE I PAKISTANA
si modi tramp.jpg
PlanetaTRAMP OPET KREĆE ĐONOM NA RUSIJU Psovkom reagovao na izjavu "pozera" Lavrova o Zelenskom, Putinu preti ekonomskim ratom, upozorava i predsednika Ukrajine (FOTO)
x AP Alexander Zemlianichenko.jpg
PlanetaAMERIKA JE ODLUČILA, EVO ŠTA ĆE RADITI U UKRAJINI! Saznanja FT, uz 4-5 evropskih brigada biće tu i TREĆA ZEMLJA za patrole granicom uz dozvolu Kijeva i Moskve
Volodimir Zelenski Donald Tramp