Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu 3. septembra povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog vođe i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu.

Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera.

Ovo će biti prva poseta Kim Džong Una Kini od januara 2019. godine.

Kina planira da prikaže svoju vojnu moć svetu paradom na aveniji koja se graniči sa Trgom Tjenanmen.

Kina će takođe u subotu i nedelju ugostiti oko 20 stranih lidera na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), na kojima dolazi i indijski premijer Narendra Modi, što mu je prva poseta toj zemlji od 2018.

