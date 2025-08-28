NAPAD U GRADU LOMAS DE ZAMORA NA OBODU BUENOS AJRESA

Obezbeđenje argentinskog predsednika Havijera Mileija moralo je da interveniše i odvede ga sa javnog događaja na obodu Buenos Ajres pošto su demonstranti bacali kamenje i druge predmete na automobil šefa države.

Rojters je to objavio pozivajući se na izjave očevidaca.

Milej je stajao na zadnjem sedištu pikapa u pokretu zajedno sa pripadnicima obezbeđenja i svojom sestrom Karinom, koja je njegova šefica kabineta, u okviru kampanje koju vodi za predstojeće lokalne i nacionalne izbore.

Neki ljudi u gomili su počeli da bacaju stvari na pikap, a najmanje jedan kamen je pogodio haubu kamioneta.

Viđeni su i drugi predmeti kako lete preko glave predsednika Argentine.

Pikap je pobegao od gomile koja je uzvikivala antivladine slogane poput "Odlazi, Milej", a ljudi koji su se nalazili u toj masi su se međusobno potukli.

Milejev portparol Manuel Adorni napisao je na društvenoj mreži X da su pripadnici opozicije "napali" predsednikov karavan, ali da nije bilo povređenih.

Nakon incidenta, Milej je objavio fotografiju na kojoj pokazuje palac na gore stojeći pored sestre i kongresmena i poručio da opozicija "baca kamenje jer je bez ideja, ponovo se okrećući nasilju".

Britanska agencija navodi da je nekoliko ljudi iz Milejevog kruga najbližih saradnika, uključujući i njegovu sestru, umešano u korupcijski skandal zbog navoda o podmićivanju u argentinskom zavodu za osobe sa invaliditetom.

Milejev karavan se inače kretao ulicama Lomas de Zamora, grada u provinciji Buenos Ajres koji je tradicionalno uporište peronističkog opozicionog pokreta.