Sada, posle godinu dana, svima je jasno da od reformi i bajki koje su obećavane na ulicama nema ništa. Po razorenoj zemlji vršljaju islamističke grupe, dok prelazna vlada hapsi sve političke neistomišljenike.

Šeik Hasina Vazed je, posle dugotrajne vlasti koja se protezala i na devedesete i na početak 21. veka, napustila zemlju i otišla u Indiju.

Čim je napustila predsedničku palatu, demonstranti su raznosili stvari iz njene rezidencije. Načelnik generalštaba Vaker-uz-Zaman je sa predstavnicima političkih partija (osim Hasinine Avami lige) i raznih nevladinih organizacija formirao prelaznu vladu.

Samo nekoliko sati nakon pada Hasine sa vlasti, nasilje je eksplodiralo u prestonici Daki. Naoružane rulje upadale su u kvartove povezane sa Avami ligom, palile sve pred sobom i pucale po prozorima i zgradama.

Građani su prijavljivali da su “ulicama kružile grupe sa palicama i noževima, napadajući sve za koje misle da su pobornici bivše vlasti”

Napadi na kulturne simbole postali su sve učestaliji. Tokom februara 2025, demonstranti su koristili bagere kako bi porušili legendarni Bangabandu Memorial muzej.

Izostanak jasnog autoriteta doveo je do preuzimanja kontrole nad ključnim sektorima od strane različitih faktora islamskih ekstremista. Političke frakcije i verski ekstremisti gradili su svoju moć van državnih okvira, dok je autoritet prelazne vlade stagnirao.

Po ulicama su ubijali verske vođe, predstavnike manjina,intelektualce, pa čak i zaposlene u raznim zapadnim institucijama.

Kako je haos eskalirao, prelazna vlada pokrenula je grubu represiju. U operaciji "Lov na đavola" ("Devil hunt"), uhapšeno je više od 11.000 ljudi, pre svega simpatizera Avami lige. Na taj način nove vlasti su jasno krenule u opšti obračun sa neistomišljenicima.

Prelazna vlada po rečima mnogih deluje izgubljeno a to vidi i narod.

Umesto obećanih sloboda i reformi, ispostavlja se da revolucija nije donela ništa sem haosa, skoka stope kriminala i nesigurnosti.

Reči bivšeg demonstranta Tarifa za mnoge su postale simbol razočaranja, piše AP News. Pod Hasinom, postojala je stabilnost i institucionalna kontrola.

Njena pozicija bila je stabilna, zemlja je ostvarivala ekonomski rast, navodi Rojters. Danas, umesto demokratije, vlada haos.

Masovni protesti bez jasnog institucionalnog plana doneli su samo kratkotrajan nalet adrenalina, koji je ubrzo zamenjen nasiljem, razjedinjenosti i neizvesnošću. "Revolucija" je ispala samo novi oblik manipulacije.

Za nas može biti zanimljiva simbolika protesta u Bangladešu. Naime, tokom demonstracija, širom Dake su se pojavljivali grafiti "krvavih ruku", čime su demonstranti optuživali vlasti za represiju.

