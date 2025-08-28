Slušaj vest

Rat u Ukrajini nakon brojnih pregovora i razgovora i dalje nije bliži miru. Kijev stalno ponavlja da neće dati ni pedalj svoje teritorije, dok s druge strane nije jasno da li je Moskva spremna da da pedalj onoga što je osvojeno.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Marko Lakić, novinar Politike i profesor doktor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Lakić: Rat će biti najkrvaviji pred mir

Lakić navodi da je Zelenski predvodio zemlju tokom tri godine koje su bile najteže za Evropu:

- Noć je najtamnija pred svitanje, a rat će biti najkrvaviji pred kraj, jer žele da u poslednjim minutima ispune svoje ciljeve. Zelenski je motivator ili PR; nije predsednik sa legitimitetom. On je čudna pojava, od nebitne osobe sa margine, glumac, ušao je u svetsku politiku i uspeo da vodi državu u protekle 3 godine kroz najteži period koji je Evropa videla u poslednje vreme - kaže Lakić.

Dodaje da svaka strana ima svoju agendu, ali da iako kraj rata nije blizu, ako se priča o njemu postoje nacrti mira.

- Ne može da kaže da će dati neki predeo svoje zemlje jer je to protiv ustava. Sada je sve stvar logike, Rusa ima više nego Ukrajinaca. Gde je granica dokle je on spreman da vodi svoj narod? - kaže Lakić.

Lakić tvrdi da su glavni razgovori vođeni na relaciji Putin - Tramp, iako se američki predsednik sastao i sa predsednikom Volodomirom Zelenskim.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Kajtez: Neko mora biti poražen, a to je uvek manja zemlja

Kajtez veruje da nije realno da se Kina i Mađarska uključe u rat, posebno ne u onoj meri u kojoj to Ukrajina očekuje:

- Kina ima duboku tradiciju, snažnu diplomatiju, strateški stoje iza Rusa, ali ne toliko da ne vode računa o sopstvenom interesu. Mera u kojoj bi Kina bila na ukrajinskoj strani ne može da se desi, jer postoje velike politike i velike trgovine u koju se manje države moraju uklopiti. Osnovno je pravilo da kada se sukobe velika i manja država, cenu mora da plati manja zemlja, dok velike sile u pregovaranju uvek budu pobednice - kaže Kajtez.

On dodaje da velike sile ne ostaju kratkih rukava, već slabije i manje države ostanu poražene:

- Neko mora biti poražen, iako se kasnije u istoriji može pokazati da niko nije bio poražen. Taj neko je sigurno Ukrajina, Evropska unija, a pokušaj da se igra na kartu Kine i Mađarske ne može da funkcioniše jer Rusija ima strateške odnose - kaže Kajtez.

Kajtez veruje i da razgovor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nije bio fokusiran na Ukrajinu već na zajedničke interese i potencijalne buduće saradnje.

