Administracija američkog predsednika Donalda Trampa predložila je danas smanjenje dužine boravka u SAD za strane studente i novinare, jer se pooštravaju ograničenja legalne imigracije u zemlju.

Prema tom predlogu, stranim državljanima koji poseduju studentske vize ne bi bilo dozvoljeno da borave u SAD duže od četiri godine.

Stranim novinarima bi boravak bio ograničen na 240 dana, iako bi mogli da podnesu zahtev za obnavljanje za isti period.

Samo kineski novinari bi bili ograničeni na 90 dana.

Do sada su SAD izdavale vize za vreme trajanja studentskog programa.

"Neimigrantske" vize, kao i studentske vize, ne mogu važiti duže od deset godina.

Taj predlog je objavljen u Federalnom registru, zvaničnom časopisu savezne vlade, otvarajući kratak period za javne komentare pre nego što stupi na snagu.

"Predugo su prethodne vlade dozvoljavale stranim studentima i drugim nosiocima viza da ostanu u SAD gotovo neograničeno, što je predstavljalo bezbednosne rizike, koštalo poreske obveznike neprocenjive iznose i dovodilo američke građane u nepovoljan položaj", saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost.

Prema statistici Ministarstva trgovine, međunarodni studenti su doprineli američkoj ekonomiji sa više od 50 milijardi dolara u 2023. godini.

SAD su u akademskoj 2023-2024. godini dočekale više od 1,1 miliona međunarodnih studenata, više nego bilo koja druga zemlja. Obično plaćajući punu školarinu, njihovo prisustvo predstavlja ključni izvor prihoda za američke univerzitete.

"To predloženo pravilo šalje poruku talentovanim pojedincima širom sveta da se njihov doprinos ne ceni u SAD", rekla je Mirijam Feldblam, šefica grupe koja predstavlja lidere američkih visokoškolskih institucija.

Poslednjih nedelja, Trampova administracija je intenzivirala sprovođenje imigracionih zakona. Sredinom avgusta, Stejt department je objavio da je od januara poništio 6.000 studentskih viza.

Oko 55 miliona nosilaca viza je pogođeno povećanim proverama.