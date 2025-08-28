EPIDEMIJA OPASNE BAKTERIJE U NEMAČKOJ, ZARAŽENA DECA NA INTENZIVNOJ NEZI! Šta je EHEC čiji najteži sindrom vodi otkazivanju bubrega, zgrušavanju krvi i smrti
Opasna bakterija pojavila se u Nemačkoj, gde je devetoro završilo u bolnici.
Feniks magazin navodi da je u pitanju enterohemoragična ešerihija koli (EHEC), infekcija koja u najgorem slučaju može da dovede do smrti.
Navodi se da se sada epidemija EHEC širi u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija.
Pokrajinski ured za zdravstvo i socijalna pitanja (LAGuS) u Roštoku potvrdio je da se broj dece obolele od EHEC i dalje povećava.
Do sada je prijavljeno devetoro dece uzrasta od jedne do 14 godina, uključujući i jedan sumnjivi slučaj, od čega je petoro bilo u tom delu Nemačke na odmoru.
Prvi slučajevi zabeleženi su u okrugu Forpomern-Rigen, a sada su obolela još tri deteta u susednom okrugu Forpomern-Grajfsvald.
Ove bakterije normalno se nalaze u crevima životinja poput ovaca i goveda, a na ljude mogu da se prenesu putem zagađenog povrća ili kupanjem u vodama u kojima je prisutan životinjski izmet.
Kod ljudi ove bakterije mogu da izazovu proliv, mučninu i povraćanje.
U slučajevima opasnim po život razvija se takozvani hemolitičko-uremijski sindrom (HUS) od kojeg je obolelo petoro dece iz Meklenburg-Zapadna Pomeranije i oni se trenutno leče na odeljenjima intenzivne njege.
Kod HUS dolazi do anemije, neuroloških poremećaja i otkazivanja bubrega, a krv može da se zgruša i začepi vene.
Još uvek nije jasno kako su se deca zarazila ovom bakterijom.
Nadležni istražuju uzrok i proveravaju lance snabdevanja hranom.
Prema podacima LAGuS, ove godine je već registrovano 134 slučaja EHEC, prošle godine 2024. bilo ih je 132, a 2023. svega 80 slučajeva.
