Opasna bakterija pojavila se u Nemačkoj, gde je devetoro završilo u bolnici.

Feniks magazin navodi da je u pitanju enterohemoragična ešerihija koli (EHEC), infekcija koja u najgorem slučaju može da dovede do smrti.

Navodi se da se sada epidemija EHEC širi u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

Pokrajinski ured za zdravstvo i socijalna pitanja (LAGuS) u Roštoku potvrdio je da se broj dece obolele od EHEC i dalje povećava.

Do sada je prijavljeno devetoro dece uzrasta od jedne do 14 godina, uključujući i jedan sumnjivi slučaj, od čega je petoro bilo u tom delu Nemačke na odmoru.

Prvi slučajevi zabeleženi su u okrugu Forpomern-Rigen, a sada su obolela još tri deteta u susednom okrugu Forpomern-Grajfsvald.

enterohemoragična ešerihija coli
enterohemoragična ešerihija coli Foto: Corona Borealis Studio/Shutterstock

Ove bakterije normalno se nalaze u crevima životinja poput ovaca i goveda, a na ljude mogu da se prenesu putem zagađenog povrća ili kupanjem u vodama u kojima je prisutan životinjski izmet.

Kod ljudi ove bakterije mogu da izazovu proliv, mučninu i povraćanje.

U slučajevima opasnim po život razvija se takozvani hemolitičko-uremijski sindrom (HUS) od kojeg je obolelo petoro dece iz Meklenburg-Zapadna Pomeranije i oni se trenutno leče na odeljenjima intenzivne njege.

Kod HUS dolazi do anemije, neuroloških poremećaja i otkazivanja bubrega, a krv može da se zgruša i začepi vene.

enterohemoragična ešerihija coli
enterohemoragična ešerihija coli Foto: Shutterstock

Još uvek nije jasno kako su se deca zarazila ovom bakterijom.

Nadležni istražuju uzrok i proveravaju lance snabdevanja hranom.

Prema podacima LAGuS, ove godine je već registrovano 134 slučaja EHEC, prošle godine 2024. bilo ih je 132, a 2023. svega 80 slučajeva.

(Kurir.rs/Fenix magazin)

