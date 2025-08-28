Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da Rusija ostaje zainteresovana za mirovne pregovore sa Ukrajinom, ali da će nastaviti da izvodi napade na tu zemlju do ostvarenja ciljeva.

- Ruske oružane snage ispunjavaju svoju misiju. Nastavljaju da napadaju vojne i paravojne ciljeve - rekao je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

On je dodao da "istovremeno, Rusija ostaje zainteresovana za nastavak procesa pregovora kako bi se postigli ciljevi postavljeni političkim i diplomatskim sredstvima".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da novi bilans žrtava masovnog ruskog napada na Kijev, među kojima su i deca.

U napadu je oštećena i zgrada delegacije EU u ukrajinskoj prestonici.

Zelenski je osudio "užasan i namerni masakr civila".

- Rusi ne gledaju da okončaju rat, već samo da pokrenu nove udare - naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.

Tu se pojavio i snimak udara dve ruske rakete na stambeni deo Kijeva.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

