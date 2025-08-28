"RUSIJA ZA MIROVNE PREGOVORE, ALI NASTAVLJA DA NAPADA" Kremlj se oglasio nakon masovnih udara na Kijev i širom Ukrajine, objavljen SNIMAK eksplozije raketa
Kremlj je danas saopštio da Rusija ostaje zainteresovana za mirovne pregovore sa Ukrajinom, ali da će nastaviti da izvodi napade na tu zemlju do ostvarenja ciljeva.
- Ruske oružane snage ispunjavaju svoju misiju. Nastavljaju da napadaju vojne i paravojne ciljeve - rekao je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
On je dodao da "istovremeno, Rusija ostaje zainteresovana za nastavak procesa pregovora kako bi se postigli ciljevi postavljeni političkim i diplomatskim sredstvima".
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da novi bilans žrtava masovnog ruskog napada na Kijev, među kojima su i deca.
Zelenski je osudio "užasan i namerni masakr civila".
- Rusi ne gledaju da okončaju rat, već samo da pokrenu nove udare - naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.
Tu se pojavio i snimak udara dve ruske rakete na stambeni deo Kijeva.
(Kurir.rs/Beta-AFP)