Mladoženja Ali Karadža (23) preminuo je od povreda zadobijenih u pucnjavi koja se dogodila nakon venčanja na severu Turske u selu Turpču tokom veselja.

Mladenci Bejzanur Bejazit i Ali Karadža su išli kući uz pratnju gostiju i rodbine nakon ceremonije venčanja kada je Karadža ranjen vatrenim oružjem iz kojeg je nasumično pucala njegova snaje F. K. (47)

Policija je privela ženu, a tokom istrage u njenoj bašti pronađena su dva pištolja bez dozvole.

Nakon prijave, medicinske i žandarmerijske ekipe su poslate na lice mesta.

Mladoženja, teško povređen sa prostrelnom ranom u grudima, prevezen je u državnu bolnicu Šebinkarahisar. Međutim, uprkos svim medicinskim intervencijama, Ali Karadža je preminuo.

(Kurir.rs/Sabah.com.tr)

