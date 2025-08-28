Planeta
STRAŠNA TRAGEDIJA NA VENČANJU: Mladoženja ubijen na sopstvenoj svadbi, samo nekoliko minuta pre je uživao sa gostima (FOTO/VIDEO)
Mladoženja Ali Karadža (23) preminuo je od povreda zadobijenih u pucnjavi koja se dogodila nakon venčanja na severu Turske u selu Turpču tokom veselja.
Mladenci Bejzanur Bejazit i Ali Karadža su išli kući uz pratnju gostiju i rodbine nakon ceremonije venčanja kada je Karadža ranjen vatrenim oružjem iz kojeg je nasumično pucala njegova snaje F. K. (47)
Policija je privela ženu, a tokom istrage u njenoj bašti pronađena su dva pištolja bez dozvole.
Nakon prijave, medicinske i žandarmerijske ekipe su poslate na lice mesta.
Mladoženja, teško povređen sa prostrelnom ranom u grudima, prevezen je u državnu bolnicu Šebinkarahisar. Međutim, uprkos svim medicinskim intervencijama, Ali Karadža je preminuo.
