Stigla je prva reakcija SAD na ruski napad na Kijev.

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, obratio se putem društvene mreže X.

„Sinoć je Rusija izvela drugi najveći vazdušni udar od početka rata sa 600 dronova i 31 raketom. Mete? Nisu vojnici i oružje, već stambene oblasti u Kijevu - granatiranje civilnih zgrada, kancelarija Delegacije EU i britanske misije, i nevinih civila. Ovi strašni napadi ugrožavaju mir koji Tramp pokušava da postigne.“

Ruski napad na Kijev Foto: Efrem Lukatsky/AP

Podsetimo, Rusija je jutros u vazdušnim udarima na Kijev pogodila zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU u ukrajinskoj prestonici, načinivši značajnu štetu u objektu.

Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

U ruskom 13-časovnom napadu na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine, uključujući i one daleko od fronta, ubijeno je najmanje deset ljudi, uključujući i dete od 14 godina, oš 48 osoba je ranjeno.

Katarina Maternova, ambasadorka EU u Ukrajini, objavila je da je zgrada "teško oštećena udarnim talasom" tokom "masovnog" napada dronovima i balističkim raketama koje je Rusija pokrenula na Ukrajinu.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Politico/Agencije)

