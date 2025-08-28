Slušaj vest

Stigla je prva reakcija SAD na ruski napad na Kijev.

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, obratio se putem društvene mreže X.

„Sinoć je Rusija izvela drugi najveći vazdušni udar od početka rata sa 600 dronova i 31 raketom. Mete? Nisu vojnici i oružje, već stambene oblasti u Kijevu - granatiranje civilnih zgrada, kancelarija Delegacije EU i britanske misije, i nevinih civila. Ovi strašni napadi ugrožavaju mir koji Tramp pokušava da postigne.“

Podsetimo, Rusija je jutros u vazdušnim udarima na Kijev pogodila zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU u ukrajinskoj prestonici, načinivši značajnu štetu u objektu.

U ruskom 13-časovnom napadu na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine, uključujući i one daleko od fronta, ubijeno je najmanje deset ljudi, uključujući i dete od 14 godina, oš 48 osoba je ranjeno.