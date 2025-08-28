Slušaj vest

Rusija ili njeni posrednici aktivno koriste izviđačke dronove za praćenje ključnih ruta u istočnoj Nemačkoj preko kojih Sjedinjene Države i njihovi saveznici transportuju vojnu pomoć Ukrajini.

Cilj ovih operacija je prikupljanje obaveštajnih podataka koji bi mogli biti iskorišćeni za nove sabotaže, odnosno, da se ruskim snagama pruži strateška prednost na bojnom polju, piše The New York Times.

Prema rečima američkih i drugih zapadnih zvaničnika, američki i nemački zvaničnici su već razgovarali o ruskim sabotažnim naporima. Ti razgovori su uključivali razmenu informacija koja je dovela do hapšenja u maju trojice ukrajinskih državljana optuženih za učešće u zaveri povezanoj sa Rusijom.

Ove aktivnosti su deo šire ruske kampanje koja je obuhvatila paljenje skladišta u Velikoj Britaniji, napad na branu u Norveškoj i pokušaj presecanja podmorskih kablova u Baltičkom moru. Nizom takvih operacija, Rusija nastoji da rat u Ukrajini približi srcu Evrope i potkopa podršku Kijevu.

Međutim, nakon što su dostigle vrhunac prošle godine, ruske sabotaže su ove godine značajno smanjene, prema rečima stručnjaka i zapadnih obaveštajnih zvaničnika.

Veruje se da je ovo barem delimično rezultat povećanih bezbednosnih mera širom Evrope i zajedničkih napora američkih i evropskih obaveštajnih agencija da spreče napade. Pad aktivnosti verovatno odražava i niz diplomatskih inicijativa usmerenih na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini.