DRAMA NA LETU SA KRFA! Čuo se jak prasak, buknula je vatra!
Avion koji je poleteo sa aerodroma na Krfu ka Češkoj doživeo je kvar ubrzo nakon poletanja.
Prema informacijama, začuo se jak prasak, a onda je vatra buknula na desnom motoru aviona.
Na lice mesta odmah su stigla sva vozila Vatrogasne službe aerodroma, upravnik okruga, kao i jedno vozilo nosivosti deset tona.
Avion kompanije Smartwings, tipa Boing 737, koji je leteo za Češku, za Brno, duže vreme je kružio iznad južnog dela Krfa, a onda je odlučeno da sleti na aerodrom u grčkom gradu Preveza.
Nisu prijavljene povrede, a svi putnici su u dobrom stanju.
Podsetimo, pre nešto manje od dve nedelje, izbio je požar na motoru aviona nemačke aviokompanije "Condor", koji je poleteo sa Krfa ka Dizeldorfu.
Prema navodima ERT-a, avion tipa Boing 757 sa oko 250 putnika poleteo je sa ostrva u subotu popodne, kada je iz za sada nepoznatog razloga tokom leta izbio požar na motoru.
(Kurir.rs/Greek city times)