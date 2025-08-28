Slušaj vest

Avion koji je poleteo sa aerodroma na Krfu ka Češkoj doživeo je kvar ubrzo nakon poletanja.

Prema informacijama, začuo se jak prasak, a onda je vatra buknula na desnom motoru aviona.

Na lice mesta odmah su stigla sva vozila Vatrogasne službe aerodroma, upravnik okruga, kao i jedno vozilo nosivosti deset tona.

Avion kompanije Smartwings, tipa Boing 737, koji je leteo za Češku, za Brno, duže vreme je kružio iznad južnog dela Krfa, a onda je odlučeno da sleti na aerodrom u grčkom gradu Preveza.

Nisu prijavljene povrede, a svi putnici su u dobrom stanju.

Podsetimo, pre nešto manje od dve nedelje, izbio je požar na motoru aviona nemačke aviokompanije "Condor", koji je poleteo sa Krfa ka Dizeldorfu.