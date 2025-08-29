Slušaj vest

Planina Fudži nije eruptirala od 1707. godine, ali za Dan pripremljenosti za vulkanske katastrofe, japanski zvaničnici su objavili video snimke generisane računarom i veštačkom inteligencijom koji prikazuju simulaciju potencijalne erupcije aktivnog vulkana. Video snimci, objavljeni ove sedmice, za cilj imaju da se 37 miliona stanovnika šireg područja Tokija pripremi za potencijalnu katastrofu.

Video gradske vlade Tokija upozorava da bi erupcija mogla da se dogodi "u bilo kom trenutku, bez upozorenja", prikazujući vulkanski pepeo koji u roku od nekoliko sati prekriva centar Tokija, udaljen oko 100 kilometara - parališući saobraćaj i prekidajući snabdevanje hranom i strujom uz dugoročne respiratorne probleme za stanovništvo.

Foto: Printscreen/Youtube

Video se završava porukom: "Moramo se naoružati činjenicama i pripremiti za katastrofu u našem svakodnevnom životu." Prikazana je i porodična ostava puna konzervirane hrane i kompleta prve pomoći.

Vlada Tokija je saopštila da trenutno nema znakova da će doći do erupcije Fudžija.

"Simulacija je osmišljena da stanovnicima pruži precizna znanja i upozna ih sa merama pripremljenosti koje mogu preduzeti u nuždi“, objašnjeno je u saopštenju, ali su video snimci izazvali zabrinutost i zbunjenost u delu stanovništva.

Japan je veoma ranjiv na prirodne katastrofe zbog klime i topografije. Poznat je i po pažljivom planiranju za slučaj katastrofa kao što su zemljotresi, tajfuni, poplave, klizišta i vulkanske erupcije.

Japanska meteorološka agencija je prošlog avgusta izdala svoje prvo "upozorenje o megazemljotresu" pošto je snažan zemljotres pogodio jugoistočnu obalu glavnog južnog ostrva Kjušu.

Od oko 1.500 aktivnih vulkana na svetu, 111 se nalazi u Japanu, koji leži na pacifičkom "vatrenom prstenu".