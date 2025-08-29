Slušaj vest

Policija na istoku Poljske uhapsila je dvojicu muškaraca optuženih za napad na bivšeg ministra zdravlja Adama Njedželskog u gradu Sjedlice.

Napad se dogodio u sredu popodne ispred restorana nakon što su muškarci prišli Njedželskom i uputili mu kritike zbog ograničenja i odluka uvedenih tokom pandemije kovid-19, a zatim su ga udarili pesnicom u lice i počeli da ga šutiraju, prenosi TVP World.

Njedželski je danas potvrdio da je bio napadnut.

"Pre nekoliko sati bio sam žrtva brutalnog napada. Pretukla su me dvojica muškaraca koji su vikali 'Smrt izdajnicima domovine'. Udarili su me u lice, a zatim šutirali dok sam ležao na zemlji. Čitav incident je trajao nekoliko sekundi pre nego što su napadači pobegli", naveo je on na platformi X.

Prema saopštenju tužilaštva, napadači koji su bili u alkoholisanom stanju, počinioci, 35-godišnji i 39-godišnji muškarac, sami su se predali policiji.

Nakon što je otpušten iz bolnice, Njedželski je rekao da je napad povezan sa klimom neprijateljstva oko mera donetih tokom pandemije i sa činjenicom da mu je ukinuta lična zaštita.

"Čitav ovaj incident je rezultat tolerisanja govora mržnje, ali i odluke ministra Kirvinskog (ministra unutrašnjih poslova) da mi oduzme obezbeđenje uprkos brojnim pretnjama koje su mi upućene u javnosti", dodao je.

Prema rečima zamenika ministra unutrašnjih poslova Poljske, Česlava Mročeka, Njedželski više nije imao pravo na obezbeđenje, jer se zaštita zakonski dodeljuje visokim zvaničnicima samo tokom njihovog mandata, sa izuzetkom predsednika.

Dodao je da je Njedželski nastavio da koristi obezbeđenje do decembra 2023. godine, uprkos tome što je podneo ostavku na mesto ministra u avgustu iste godine.