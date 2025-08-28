OVO JE TRAMPOVA REAKCIJA NA RUSKI NAPAD NA KIJEV: Porastao broj mrtvih, među žrtvama i deca (FOTO/VIDEO)
Portparolka američkog predsednika Donalda Trampa, Kerolajn Livit, otkrila je na konferenciji za novinare u Beloj kući kako je lider reagovao na ruski napad na Kijev u kojem je poginulo najmanje 21 ljudi, uključujući četvoro dece.
Na pitanje novinara kako Bela kuća gleda na napad i da li smatra Vladimira Putina preprekom miru, Livit je odgovorio da Tramp „nije srećan, ali nije ni iznenađen“.
„Ovo su dve zemlje koje su u ratu veoma dugo. Rusija je izvršila ovaj napad na Kijev, a Ukrajina je takođe nedavno napala ruske rafinerije nafte“, rekla je Livit.
Podsetila se na ranije Trampove izjave da želi da se rat završi, ali da „lideri dve zemlje moraju želeti isto“. Dodala je: „Možda obe strane ovog rata još nisu spremne da ga okončaju“.
U ruskom 13-časovnom napadu na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine, uključujući i one daleko od fronta, ubijeno je najmanje 19 ljudi, uključujući i četvoro dece, a još 48 osoba je ranjeno.
Podsetimo, Rusija je jutros u vazdušnim udarima na Kijev pogodila zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU u ukrajinskoj prestonici, načinivši značajnu štetu u objektu.
(Kurir.rs/NBC news)