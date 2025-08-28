Slušaj vest

Portparolka američkog predsednika Donalda Trampa, Kerolajn Livit, otkrila je na konferenciji za novinare u Beloj kući kako je lider reagovao na ruski napad na Kijev u kojem je poginulo najmanje 21 ljudi, uključujući četvoro dece. 

Na pitanje novinara kako Bela kuća gleda na napad i da li smatra Vladimira Putina preprekom miru, Livit je odgovorio da Tramp „nije srećan, ali nije ni iznenađen“.

Ruski napad na Kijev Foto: Efrem Lukatsky/AP

„Ovo su dve zemlje koje su u ratu veoma dugo. Rusija je izvršila ovaj napad na Kijev, a Ukrajina je takođe nedavno napala ruske rafinerije nafte“, rekla je Livit.

Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

Podsetila se na ranije Trampove izjave da želi da se rat završi, ali da „lideri dve zemlje moraju želeti isto“. Dodala je: „Možda obe strane ovog rata još nisu spremne da ga okončaju“.

Kerolajn LIvit Foto: WILL OLIVER/EPA

U ruskom 13-časovnom napadu na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine, uključujući i one daleko od fronta, ubijeno je najmanje 19 ljudi, uključujući i četvoro dece, a još 48 osoba je ranjeno.

Podsetimo, Rusija je jutros u vazdušnim udarima na Kijev pogodila zgradu u kojoj se nalazi delegacija EU u ukrajinskoj prestonici, načinivši značajnu štetu u objektu.

(Kurir.rs/NBC news)

