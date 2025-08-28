Slušaj vest

Žena koja je nedavno iskočila kroz prozor hotela u Karlovim Varima je bivša finalistkinja češkog takmičenja lepote Lenka Beličkova.

Pedesetdvogodišnja žena je preživela pad sa prelomima obe noge, a ono što je još jezivije u celoj priči je da je u tom trenutku u sobi bila i njena osmogodišnja ćerka.

Žena je pala kroz prozor na trećem spratu hotela u Karlovim Varima u nedelju, 17. avgusta.

„U trenutku dolaska policije, bila je svesna i reagovala je na glasovne komande, ali su joj obe noge bile slomljene iznad članaka“, rekla je tada Nikola Zahorova, portparolka gradske policije Karlovih Vari.

Lenka Beličkova je bila druga pratilja na izboru za Mis Češke Republike 1994. godine. Neimenovani porodični izvor potvrdio je pokušaj samoubistva.

„Lenka živi u Nemačkoj, ali je u poseti porodici u Varima. Trebalo je da ovde ostane duže vreme, pa je odlučila da bude u hotelu. Nismo bili svesni njenih psiholoških problema, očigledno je došlo do nekog kratkog spoja i iskočila je. U bolnici je uspešno operisana, sada se samo molimo da ponovo prohoda“, rekao je rođak.

Grom je takođe potvrdio svedočenje radnika u obližnjem restoranu. Prema njegovim rečima, žena je očigledno udarila u spoljnu konstrukciju iznad prednje bašte kada je pala.

„Bio je to strašan udarac. Svi koji su jeli u restoranu potpuno pobledeli. Konstrukcija je verovatno ublažila pad žene, inače ne bi preživela“, rekao je neimenovani konobar.

Incident se dogodio u nedelju u prometnoj ulici u centru Karlovih Vari. Policijski službenici su morali da blokiraju područje kako bi bolničari mogli da rade.