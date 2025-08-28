Slušaj vest

Ruske oružane snage opkoljavaju Kupjansk, izjavio je Vitalij Gančev, šef ruske administracije Harkovske oblasti.

„Na Kupjanskom pravcu, vojnici ruske vojske su poboljšali svoje položaje i nastavljaju da napreduju dublje u teritoriju, oslobađajući pogranični deo Kupjanska i opkoljavajući grad“, rekao je on.

Prema rečima Gančeva, pojedinačnim ukrajinskim jedinicama je sve teže da drže svoje položaje.

Kupjansk je ključno odbrambeno središte ukrajinskih oružanih snaga u istočnom delu Harkovske oblasti. To je najveće naselje u regionu, koje se nalazi istočno od Oskola.

