Ruske oružane snage opkoljavaju Kupjansk, izjavio je Vitalij Gančev, šef ruske administracije Harkovske oblasti.

„Na Kupjanskom pravcu, vojnici ruske vojske su poboljšali svoje položaje i nastavljaju da napreduju dublje u teritoriju, oslobađajući pogranični deo Kupjanska i opkoljavajući grad“, rekao je on.

Prema rečima Gančeva, pojedinačnim ukrajinskim jedinicama je sve teže da drže svoje položaje.

Kupjansk je ključno odbrambeno središte ukrajinskih oružanih snaga u istočnom delu Harkovske oblasti. To je najveće naselje u regionu, koje se nalazi istočno od Oskola.

Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Gančev je takođe govorio o situaciji u oblasti Vovčanska. Napomenuo je da ukrajinske trupe pokušavaju da izvrše kontranapad u ovom pravcu, ali ne mogu da postignu željene rezultate. Tamo se vode aktivne borbe.

(Kurir.rs/RIA novosti)

