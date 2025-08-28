Slušaj vest

Lovac F-16 poljskog ratnog vazduhoplovstva srušio se tokom probe za aeromiting u gradu Radomu, u centralnoj Poljskoj, pri čemu je pilot poginuo, rekao je u četvrtak portparol poljske vlade.

Poljski mediji su izvestili da se avion srušio na pistu oko 17:30 časova i oštetio je.

Avio-miting u Radomu, zakazan za vikend, je otkazan.

Zastrašujući snimak pada aviona postao je viralan na društvenim mrežama.

Portparol vlade Adam Šlapka potvrdio je smrt pilota na društvenim mrežama, ali nije izneo nikakve detalje.

Ministar odbrane je na putu ka mestu nesreće, dodao je.

(Kurir.rs/Reuters)

