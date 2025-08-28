Slušaj vest

Ruske snage su prvi put uspešno potopile ukrajinski ratni brod Simferopolj koristeći čamac-dron, izjavio je Denis Fedutinov stručnjak za tehnologiju bespilotnih letelica.

Ministarstvo odbrane je ranije potvrdilo da je ruski daljinski čamac-dron pogodio srednji izviđački brod ukrajinske mornarice u ušću Dunava.

- Ovo je prvi zvanično potvrđen slučaj od strane ruskog Ministarstva odbrane da je brod ukrajinske mornarice pogođen ovom tehnologijom - izjavio je Fedutinov i dodao:

- Jedini drugi značajan incident koji je uključivao upotrebu bespilotne letelice od strane ruske vojske bila je eksplozija u blizini jednog od mostova preko reke Dnjepar.

Fedutinov je naglasio da su bespilotni čamci perspektivno polje za razvoj naoružanja i vojne opreme.

- Ovo je jedna od obećavajućih smernica za razvoj asimetričnog oružja i vojne opreme. Nadam se da ćemo u budućnosti videti da će se stopa korišćenja bespilotnih čamaca od strane ruskih oružanih snaga povećavati - rekao je on.

Portparol ukrajinske mornarice Dmitro Pletenjčuk potvrdio je informaciju da su ruske snage uništile jedan od ukrajinskih brodova, kao i da je jedan mornar poginuo, a da se za nekoliko drugih traga.

"Otklanjanje posledica napada je trenutno u toku. Većina posade je bezbedna. Potraga za nekoliko vojnih mornara se nastavlja. Nažalost, jedan član posade je poginuo, nekoliko je povređeno", rekao je on za ukrajinski portal RBK.

(Kurir.rs/TASS)

Ne propustitePlanetaESKALIRALO IZMEĐU MAĐARSKE I UKRAJINE: Objavljene sankcije protiv ukrajinskog vojnog oficira, Zelenski pobesneo (FOTO/VIDEO)
Družba
PlanetaRUSI OPKOLJAVAJU KLJUČNO UKRAJINSKO SREDIŠTE: Vode se žestoke borbe (FOTO)
kupjansk.jpg
PlanetaOVO JE TRAMPOVA REAKCIJA NA RUSKI NAPAD NA KIJEV: Porastao broj mrtvih, među žrtvama i deca (FOTO/VIDEO)
xx AP Efrem Lukatsky copy.jpg
PlanetaAGONIJA U KIJEVU TRAJALA 13 SATI, OVO JE PRVA REAKCIJA AMERIKE: Žestoke reči upućene Rusiji (FOTO/VIDEO)
Kijev Ukrajina.jpg