Ruske snage su prvi put uspešno potopile ukrajinski ratni brod Simferopolj koristeći čamac-dron, izjavio je Denis Fedutinov stručnjak za tehnologiju bespilotnih letelica.

Ministarstvo odbrane je ranije potvrdilo da je ruski daljinski čamac-dron pogodio srednji izviđački brod ukrajinske mornarice u ušću Dunava.

- Ovo je prvi zvanično potvrđen slučaj od strane ruskog Ministarstva odbrane da je brod ukrajinske mornarice pogođen ovom tehnologijom - izjavio je Fedutinov i dodao:

- Jedini drugi značajan incident koji je uključivao upotrebu bespilotne letelice od strane ruske vojske bila je eksplozija u blizini jednog od mostova preko reke Dnjepar.

Fedutinov je naglasio da su bespilotni čamci perspektivno polje za razvoj naoružanja i vojne opreme.

- Ovo je jedna od obećavajućih smernica za razvoj asimetričnog oružja i vojne opreme. Nadam se da ćemo u budućnosti videti da će se stopa korišćenja bespilotnih čamaca od strane ruskih oružanih snaga povećavati - rekao je on.

Portparol ukrajinske mornarice Dmitro Pletenjčuk potvrdio je informaciju da su ruske snage uništile jedan od ukrajinskih brodova, kao i da je jedan mornar poginuo, a da se za nekoliko drugih traga.