Objavljen je jeziv snimak iz Katoličke škole i crkve Blagovesti u Mineapolisu, koji prikazuje decu koja beže nakon što je pomahnitali napadač otvorio vatru tokom molitve uoči početka nove školske godine.

Snimak prikazuje desetine dece kako u sredu ujutru vrišti trčeći ka izlazu dok je monstrum Robin Vestman pucao na njih kroz prozor crkve.

Na snimku se vide kako deca u panici napuštaju crkvu dok jedan odrasli pita: "Gde je napadač?".

Ubijeno je dvoje dece, a ranjeno 17 ljudi, među kojima 14 dece, u napadu koji je šef policije nazvao "apsolutno neshvatljivim".

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi Blagovesti u Mineapolisu u Americi. Ima oko 20 žrtava. Foto: Printscreen/Fox9

Šef policije Mineapolisa, Brajan O’Hara, rekao je da je napadač naoružan puškom, sačmarom i pištoljem prišao bočnoj strani crkve i ispalio desetine metaka kroz prozore prema deci koja su sedela u klupama tokom mise u Katoličkoj školi posvećenoj prazniku Blagovesti nešto pre 8:30 sati ujutru. Policija je rekla da je napadač zatim izvršio samoubistvo.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi i crkvi u Mineapolisu u Americi. Ubijene tri, ranjeno 17 osoba. Među ubijenima dvoje dece i napadač, a među ranjenima 14 dece. Foto: CRAIG LASSIG/EPA

Deca koja su poginula imala su osam i deset godina, a među ranjenima je i 14 mališana, naveo je O’Hara. U crkvi/školi se u tom trenutku nalazilo na desetine dece.