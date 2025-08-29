Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa zatražila je od jedne vojne baze na obodu Čikaga podršku za antimigrantske akcije, objavio je AP.

To je naznaka kako bi mogle da izgledaju proširene razmere sprovođenja antimigrantskih mera u trećem najvećem gradu u SAD.

Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Ministarstvo za nacionalnu bezbednost zatražilo je od pomorske baze Grejt Lejks "ograničenu podršku u vidu objekata, infrastrukture i drugih logističkih potreba za podršku operacijama ministarstva nacionalne bezbednosti", rekao je Met Mogl, portparol baze koja se nalazi na 56 kilometara severno od Čikaga.

Američki predsednik Donald Trampa na paradi u Vašingtonu povodom 250. rođendana vojske SAD Foto: KENNY HOLSTON / POOL/New York Times / POOL, KENT NISHIMURA / POOL/BLOOMBERG / POOL

Zahtev je usledio nekoliko nedelja pošto je republikanska administracija rasporedila trupe Nacionalne garde u Vašington, kako bi se borile protiv kriminala, imigracije i beskućništva.

Dva meseca ranije poslala je trupe u Los Anđeles zbog velikih nemira izazvanih akcijama protiv migranata.

(Kurir.rs/Beta-AP)

