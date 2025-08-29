Slušaj vest

U Keniji je pokrenuto nekoliko istraga nakon što je španski državljanin objavio video snimak na kojem sipa pivo u surlu slona, što je izazvalo buru negodovanja na društvenim mrežama.

BBC navodi da snimak prikazuje čoveka kako pije limenku popularnog lokalnog piva Tasker u rezervatu za divlje životinje, a zatim ostatak daje slonu.

- Samo Tasker sa prijateljem sa kljovama - napisao je u opisu videa na Instagramu, koji je ubrzo obrisan nakon oštrih kritika Kenijaca.

„Ovo nikada nije smelo da se dogodi“

Britanski medijski servis je potvrdio autentičnost snimka, koji je nastao u rezervatu za divlje životinje Ol Jogi u okrugu Laikipija u centralnoj Keniji.

Osoblje privatnog rezervata bilo je šokirano ponašanjem turista.

- Ovo nikada nije smelo da se dogodi. Mi smo organizacija za zaštitu prirode i ne možemo dozvoliti da se ovo dogodi. Ne dozvoljavamo ljudima da se približavaju slonovima - rekao je jedan od zaposlenih u rezervatu.

Portparol Kenijske službe za divlje životinje (KWS) Pol Udoto potvrdio je za BBC da njihova agencija takođe istražuje incident.

"Zavisnik od adrenalina"

Čovek na sminku, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao "Skydive_Kenya" i kaže da je "zavisnik od adrenalina", podelio je u utorak još jedan video.

U njemu hrani dva slona šargarepom, a zatim kaže da je "vreme za pivo".

Stotine komentara, uključujući pozive na deportaciju, dovele su do uklanjanja njegovih objava iz Afrike.

Veruje se da je slon kojem je dao pivo Bupa, prijateljski mužjak sa karakteristično oštećenom kljovom.

Bupa je spasen 1989. godine i doveden u rezervat Ol Jogi, poznat po rehabilitaciji životinja.

"Nije mu bilo dozvoljeno da dodiruje nosoroge"

Ovo nije jedini prekršaj tog turiste.

Pre nekoliko dana objavio je video na kojem ručno hrani nosoroga u obližnjem rezervatu Ol Pejeti i zatim pije pivo pored životinje.

- Prekršio je naša pravila jer nije smeo da dodiruje nosoroge, oni nisu kućni ljubimci - rekao je Dilan Habil iz Ol Pejete.

"Ugrozio je svoj život i život slona"

Kenijski biolog Vini Kiru rekla je da je ponašanje turiste dovelo u opasnost i njegov život i život slona.

- Oko 95% slonova u Keniji su divlji i pogrešno je objavljivati na društvenim mrežama da možete da se približite slonovima i hranite ih - upozorila je.

Incident se dogodio samo nedelju dana nakon što je grupa turista snimljena kako blokira migraciju gnuova u rezervatu divljači Masai Mari.

Snimak prikazuje turiste kako iskaču iz vozila, guraju se na obali reke i teraju gnuove u vodu punu krokodila.