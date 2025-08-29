Slušaj vest

Zapadne zemlje sada imaju 30 dana da pronađu diplomatsko rešenje za iransku nuklearnu krizu, izjavila je danas Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

- Ulazimo u novu fazu od 30 dana, koju zaista moramo iskoristiti da pronađemo diplomatska rešenja - rekla je Kalas pre početka sastanka EU u Kopenhagenu.

Taj sastanak je održan dan nakon što su Evropljani odlučili da pokrenu mehanizam koji će ponovo uvesti međunarodne sankcije protiv Irana u roku od mesec dana.

Taj zahtev će danas razmatrati Savet bezbednosti UN.