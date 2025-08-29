Kalas o 30 dana za rešenje iranske nuklearne krize, Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost se obratila pre početka sastanka EU u Kopenhagenu
IZJAVA KAJE KALAS
"ROK OD 30 DANA ZA DIPLOMATSKO REŠENJE IRANSKE NUKLEARNE KRIZE" Šefica diplomatije EU kaže da zemlje Unije ulaze u novu fazu koju "moraju da iskoriste"
Zapadne zemlje sada imaju 30 dana da pronađu diplomatsko rešenje za iransku nuklearnu krizu, izjavila je danas Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.
- Ulazimo u novu fazu od 30 dana, koju zaista moramo iskoristiti da pronađemo diplomatska rešenja - rekla je Kalas pre početka sastanka EU u Kopenhagenu.
Kaja Kalas, šefica diplomatije EU Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, OLIVIER HOSLET/EPA, RONALD WITTEK/EPA
Taj sastanak je održan dan nakon što su Evropljani odlučili da pokrenu mehanizam koji će ponovo uvesti međunarodne sankcije protiv Irana u roku od mesec dana.
Prvi satelitski snimci nuklearnog podzemnog postrojenja Fordo u Iranu posle američkog bombardovanja Foto: printscreen/Think Tank Open Source Centar
Taj zahtev će danas razmatrati Savet bezbednosti UN.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
