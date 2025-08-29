Slušaj vest

Na pitanje da prokomentariše da će Kina sledeće nedelje održati komemorativne događaje povodom 80. godišnjice pobede Narodnooslobodilačkog rata Kine protiv japanske agresije i Svetskog antifašističkog rata – pri čemu će neki evropski lideri ili njihovi visoki predstavnici prisustvovati – dok postoje i mišljenja da neke zemlje iz različitih razloga možda neće učestvovati, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Đijakun rekao je da je do sada skoro 50 lidera, bivših političkih ličnosti, visokih zvaničnika, izaslanika u Kini i prijatelja iz 30 evropskih zemalja potvrdilo svoje učešće na komemorativnim događajima. To, kako je istakao, odražava želju i odlučnost da se zajednički čuva istorijsko sećanje i brani mir i pravda.

Kina je spremna da sarađuje sa svim zemljama i narodima koji vole mir kako bi čvrsto očuvala ispravan pogled na istoriju, zajednički branila dostignuća pobede u Drugom svetskom ratu i posleratni međunarodni poredak, te čuvala svetski mir i stabilnost, rekao je Guo.

Ove godine obeležava se 80. godišnjica Narodnooslobodilačkog rata Kine protiv japanske agresije i Svetskog antifašističkog rata. Pre više od 80 godina, Kina je ogromnim nacionalnim žrtvovanjem podržala Istočno glavno bojište svetskog antifašističkog rata, koordinisala i pomagla savezničke operacije i ostvarila značajan istorijski doprinos konačnoj pobedi, rekao je Guo.

U to vreme mnoge evropske zemlje i prijatelji pružili su Kini vrednu ljudsku i materijalnu pomoć, a neki su čak dali svoje živote. Njihova dirljiva dela kineski narod će zauvek pamtiti, istakao je Guo.

Na pitanje o tome što je Kina u četvrtak objavila spisak stranih gostiju koji će prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobede 3. septembra, a na kojem nisu navedene značajne zapadne zemlje, Guo je rekao da je Kina jutros već objavila informacije o stranim liderima koji prisustvuju komemorativnim događajima i da se te informacije mogu konsultovati.

„Želim da naglasim da Kina ove komemorativne događaje održava radi sećanja na istoriju, odavanja počasti herojima, očuvanja mira i stvaranja budućnosti,” rekao je Guo.