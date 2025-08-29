Slušaj vest

Nemačka se suočava s ozbiljnom zdravstvenom pretnjom. Opasna bakterija ešerihija koli ponovo je u centru pažnje nakon što je u pokrajini Meklenburg–Zapadna Pomeranija hospitalizovano devetoro dece, od kojih je petoro u kritičnom stanju.

Entero-hemo-ragična Ešerihija koli, poznata po svom potencijalu da izazove teške komplikacije poput otkazivanja bubrega, širi se sumnjivim putem , preko kontaminirane hrane ili vode, dok zdravstvene vlasti još pokušavaju da identifikuju tačan izvor zaraze.

Krug potencijalne zaraze je trenutno ograničen, ali strahuje se da bi situacija mogla izmaći kontroli ako se hitno ne preduzmu odlučne mere.

Na ovu temu uživo iz Minhena za Kurir televiziju govorio je novinar Goran Gajić:

- Velika je zabrinutost zato što se bolest širi među decom i adolescentima, uzrasta od jedne do 15 godina. Većinanjih je bila na odmoru na obali Baltika, vratili su se u svoje pokrajine i sada se uglavnom leče u bolnicama - kaže Gajić.

On je objasnio da je uzrok ove bolesti to što se sa životinja putem kontaminirane hrane i vode prenosi na ljude, a može se prenositi i sa čoveka na čoveka.

Simptomi ešerihije koli

- Uzrokuje dijareu i ekstremne stomačne grčeve, a može biti i fatalna. Od zaraze do početka bolesti prođe dva do tri dana, a prema stavu zdravstvenih vlasti nema razlog aza paniku, ali ima razloga za crveni alarm. Vlasti traže uzroke ove zaraze, ali svi dosadašnji testovi nisu dali konkretne rezultate, pa nema ni upozorenja protiv konzumiranja određene hrane, već samo savet da se dobro opere i skuva - kaže Gajić.

Gajić navodi da se vlasti brinu i zbog činjenice da će sa početkom ove školske godine bolest imati priliku da se još brže širi među decom.

- Svake godien bude par slučajeva, ali nikada ovako brzo kao sada i nikada sa ovako teškim slučajevima. Zdravstveni predstavnici kažu da je najteže bilo 2011. godine kada je bilo 50 smrtnih slučajeva i čak 3.800 zaraženih - kaže Gajić.

On dodaje da građani pokušavaju da se drže saveta vlasti po pitanju hrane i boravku na obali Baltika, ali dodaje da iako zdravstvene vlasti imaju iskustva sa ovakvom bolešći, oni pokušavaju da dođu do izvora ove bolesti.

- Čak i kupanje u kontaminiranoj vodi može dovesti do zaraze - kaže on.

