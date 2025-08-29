Slušaj vest

Ahmed al Rahavi, premijer jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran, navodno je ubijen u jučerašnjim izraelskim vazdušnim napadima na glavni grad Sanu.

To je objavio Tajms of Izrael, pozivajući se na jemenske medije Al Džumhuriju i Aden al Gad loji su izvestili su je premijer ubijen u napadu na njegov stan, a da je stradalo i nekoliko članova njegove pratnje.

Izrael još uvek nije zvanično potvrdio ovu informaciju.

Napad na vojne i političke lidere

Izraelski medij navodi da se čini da je ovo zaseban napad u odnosu na onaj koji je istog dana imao za cilj deset visokih ministara Huta.

Oni su se navodno okupili na lokaciji van glavnog grada kako bi pratili govor lidera Huta Abdula Malika al Hutija.

Ishod tog napada još uvek nije sasvim jasan, iako politički izvori koje je citirao izraelski Kanal 13 kažu da je "smer (procene) pozitivan, napad izgleda da je uspeo".

Izraelski portal Vajnet je takođe izvestio da "postoji sve više dokaza da je cela vojna i vladina elita Huta eliminisana u napadu".

Prema izveštajima medija, izraelska obaveštajna služba je pružila informacije u realnom vremenu o okupljanju, što je omogućilo napad uprkos jakoj protivvazdušnoj odbrani (PVO) u tom području.

Izrael je navodno pratio govor vođe Huta kako bi utvrdio da li je on bio upoznat sa napadom na svoje zvaničnike, ali Al Huti nije pokazao znake da zna šta se dešava.

Ko su bile glavne mete napada?

Među metama bili su ministar odbrane Muhamed Naser al Atafi i načelnik Generalštaba vojske Muhamed al Gamari.

Al Atafi je na funkciji od 2016. godine i smatra se najvišim vojnim zvaničnikom Huta.

Navodno je uspostavio bliske veze s iranskom Revolucionarnom gardom i Hezbolahom i bio je direktno uključen u operacije protiv Izraela.

Načelnik Generalštaba Al Gamari je navodno teško povređen, ali nije ubijen, u ranijem izraelskom napadu na Jemen u junu.

Huti poriču, Izrael nastavlja napade

Izvor iz Ministarstva odbrane Huta negirao je da je napad bio usmeren na zvaničnike, insistirajući da je Izrael napadao "civilne mete i jemenski narod zbog njihove podrške Gazi".

Jučerašnji napadi bili 16. izraelski vazdušni udari na Hute u Jemenu, udaljenom oko 1.800 kilometara od Izraela.

Huti, čiji slogan poziva na "Smrt Americi, smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", počeli su napade na Izrael i njegove brodove u novembru 2023. godine.