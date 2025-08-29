Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da se osam osoba i dalje vode kao nestale posle ruskih udara prethodnog dana na glavni grad Kijev, u kojima su, prema najnovijem bilansu, poginule najmanje 23 osobe.

- Sudbina osam ljudi je i dalje nepoznata, a još 53 je povređeno - napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Prema najnovijem bilansu 23 osobe su poginule u tim udarima, među kojima četvoro dece.

Zelenski je rekao da najmlađe dete, devojčica, nije imala ni tri godine.

Dan žalosti proglašen je danas u glavnom gradu Ukrajine.

Zelenski je ponovo pozvao na uvođenje "snažnih sankcija" Rusiji da bi se primorala da prekine bombardovanje i zaustavi rat pokrenut njenom velikom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

- Rusija samo razume silu... SAD, Evropa i zemlje G20 imaju tu silu - rekao je Zelenski.

Evropski zvaničnici žestoko su osudili jučeračnje ruske napade na Kijev ocenjujući da oni pokazuju da Moskva ne želi zaista da pregovara o prekidu rata koji traje više od tri i po godine.