"RUSIJA RAZUME SAMO SILU" Zelenski se opet oglasio o stravičnom napadu na Kijev u kojem su ubijene najmanje 23 osobe "Sudbina 8 ljudi i dalje nepoznata" (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da se osam osoba i dalje vode kao nestale posle ruskih udara prethodnog dana na glavni grad Kijev, u kojima su, prema najnovijem bilansu, poginule najmanje 23 osobe.
- Sudbina osam ljudi je i dalje nepoznata, a još 53 je povređeno - napisao je Zelenski na društvenim mrežama.
U napadima ruskh raketa i dronova juče u zoru pogođene su stambene zgrade u glavnom gradu Ukrajine, a znatno je oštećeno i sedište delegacije EU u Kijevu.
Prema najnovijem bilansu 23 osobe su poginule u tim udarima, među kojima četvoro dece.
Zelenski je rekao da najmlađe dete, devojčica, nije imala ni tri godine.
Dan žalosti proglašen je danas u glavnom gradu Ukrajine.
Zelenski je ponovo pozvao na uvođenje "snažnih sankcija" Rusiji da bi se primorala da prekine bombardovanje i zaustavi rat pokrenut njenom velikom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
- Rusija samo razume silu... SAD, Evropa i zemlje G20 imaju tu silu - rekao je Zelenski.
Evropski zvaničnici žestoko su osudili jučeračnje ruske napade na Kijev ocenjujući da oni pokazuju da Moskva ne želi zaista da pregovara o prekidu rata koji traje više od tri i po godine.
(Kurir.rs/Beta-AFP)