Slušaj vest

Turski list Milijet objavio je nove informacije o smrti biznismena Halita Jukaja (43), kojim je jahtom krenuo iz grada Jalova ka ostrvu Bozdžada, da bi plovilo potom bilo pronađeno rasparčano i delimično potopljeno, a telo je locirano 19 dana kasnije na dubini od 68 metara.

Nuri Koraj Kurun, advokat Džemala Tokatlioglua (61), uhapšenog kapetana broda za suvi teret (tankera) „Arel 7“ koji se navodno sudario sa brodom, govorio je za tursku agenciju DHA.

Telo biznismena je u 15:10 časova 4. avgusta uočeno na morskom dnu, a napori da se leš izvuče su u toku, baš kao i istraga o incidentu.

Pokrenuto je stručno ispitivanje kako bi se utvrdio uzrok nesreće njegove jahte „Grejvulf“, čiji su ostaci odvučeni na ostrvo Ekinlik i dovezeni na obalu kranom, kao deo istrage koju sprovodi Kancelarija glavnog javnog tužioca Marmare.

TRAGOVI OD OKRETANJA NA PREDNJEM DELU BRODA

Otkrivena je radarska aktivnost plovila za koje se tvrdi da se sudarilo sa raspalom jahtom Halita Jukaja, a istraga timova Obalske straže otkrila je tragove ogrebotina na prednjem delu broda za suvi teret.

Kancelarija glavnog javnog tužioca Jalove ispituje saobraćaj broda u tom području i rutu Arel 7.

1/5 Vidi galeriju Turske vlasti pronašle su telo nastradalog biznismena Halita Jukaja. On je krenuo na put svojom jahtom ka Mikonosu i od tada mu se gubio svaki trag. Pronađen je na dubini od 68 metara u Mramornom moru, kao i njegova jahta koja je bila vidno oštećena i prepolovljena. Foto: Facebook

Dve fotografije koje prikazuju tragove ogrebotina na brodu takođe su uključene u istražni dosije.

Iako na fotografiji snimljenoj u Čanakaleu dan pre nesreće nisu vidljivi tragovi na prednjem delu plovila, jasan trag i udar na prednjem delu Arel 7 su upečatljivi na fotografiji snimljenoj 5. avgusta u Izmitu, gde je brod prevozio svoj teret.

SLIKE UNETE U DOKUMENT

Pojavili su se snimci dolaska u luku Izmit broda za suvi teret Arel 7, za koji se veruje da se sudario sa Jukajevom jahtom.

Snimci bezbednosnih kamera prikazuju kapetana Arela 7, Džemala Tokatlioglua, i njegovu posadu, kako su pristali oko 4:00 ujutru 5. avgusta.

Iskrcavaju se u 4:17 ujutru, dolaze do pramca i gledaju brod. Zatim stoje na levom pramcu i gledaju unazad ka brodu.

Ove slike, zajedno sa fotografijama broda, na kojem je utvrđeno da ima izrazite tragove ogrebotina na prednjem delu, unete su u istražni dosije.

PODUDARAJU SE OSTACI BOJE NA TRAGOVIMA OGREBOTINE

Poreklo ogrebotina na pramcu broda dugog 92 metra i širokog 11 metara se istražuje.

Uzorci uzeti sa područja gde su pronađeni tragovi ogrebotine na teretnom brodu i sa područja gde su tragovi pronađeni na razbijenom trupu jahte Jukaja poslati su u Laboratoriju kriminalističke policije Burse.

1/8 Vidi galeriju Halit Jukaj Foto: printscreen/instagram/sedabakan, x

Nakon pregleda je prijavljeno da se ostaci boje na tragovima ogrebotine na olupini broda Halita Jukaja i prednjem delu broda Arel 7 podudaraju.

Prema krivičnoj prijavi, utvrđeno je da mikroskopski uzorci uzeti sa oštećenog dela broda, koji se smatra „zonom udara“, imaju sličnu fizičku strukturu kao oni uzeti sa broda Halita Jukaja.

CRNA KUTIJA POSLATA U INOSTRANSTVO NA ANALIZU

Inicijalni pregled "crne kutije“ olupine jahte Halita Jukaja, koja sadrži detalje kao što su ruta broda, datum i vreme, nije dao rezultate.

Milijet saznaje da je uređaj poslat u inostranstvo na detaljnu analizu.

Džemal Tokatlioglu, kapetan teretnog broda „Arel 7“, koji se navodno sudario sa Jukajevom jahtom i pritvoren je u Jalovi pod optužbom za "izazivanje smrti iz nehata“, pušten je na slobodu uz zabranu napuštanja zemlje i sudske kontrole.

Nakon prigovora Kancelarije glavnog javnog tužioca Jalove, ponovo je uhapšen u Istanbulu.

ISKAZI POSADE

4. avgusta, brod „Arel 7“, koji je bio na putu da transportuje cement iz Čanakalea u luku Izmit i koji je zaustavila Obalska straža Jalove zbog sumnje da se sudario sa jahtom Halita Jukaja, bio je usidren na luci Jalova.

Intervjuisani su i članovi posade.

Milijet saznaje da je na brodu bilo 13 članova posade, uključujući kapetana.

Veruje se da je kapetan Tokatlioglu, koji je svedočio da su osmatrač i njegov pomoćnik sišli na večeru otprilike u vreme nesreće, aktivirao sistem "automatske plovidbe" i napustio svoje mesto, što je potencijalno doprinelo nesreći.

RAZLIKA OD 16 MINUTA

Dok se istraga koju je pokrenulo Kancelarija glavnog javnog tužioca Marmare nastavlja, Nuri Koraj Kurun, advokat koji zastupa Džemala Tokatlioglua, pritvorenog kapetana broda „Arel 7“, rekao je novinaru DHA da je postojala razlika od 16 minuta između vremena kada je Jukajev signal mobilnog telefona prekinut dok je razgovarao sa svojim prijateljem glumcem Kivančom Tatlitugom i vremena kada je „Arel 7“ prošao kroz to područje.

Foto: x

- Halitu Jukaju je prekinut telefonski signal u 17:09. Brod za suvi teret prošao je mesto događaja oko 17:25 i manevrisao oko olupine u 17:27. Ne videvši povređene, nastavio je svoj put. Tužilaštvo mora da istraži šta se dogodilo tokom pauze od 10-15 minuta. Devet ljudi je radilo na brodu. Jedna osoba je bila potrebna da kontroliše brod sa mosta, a kapetan je bio na straži - kazao je Kurun.

ZAPISI O KRETANJU TERETNOG BRODA

Advokat Kurun, ukazujući na indikatore koordinisanog univerzalnog vremena (UTC) u zapisima o kretanju AIS/automatskog identifikacionog sistema broda „Arel 7“, izjavio je da je brod prošao kroz područje nesreće 16 minuta nakon što je signal izgubljen.

Naveo je da vreme, koje je 14:25 UTC prema mapi, treba čitati kao 17:25 jer Turska koristi vremensku zonu UTC+3.

„FIZIČKO PODUDARANJE S OVIM TRAGOVIMA“

Kurun je izjavio da su rezultati uzoraka uzetih sa jahte Halita Jukaja i teretnog broda fizički konzistentni, ali da nije sprovedena hemijska analiza.