Slušaj vest

Izraelska vojska je danas proglasila grad Gazu "opasnom borbenom zonom" u kojoj više nije na snazi "taktička pauza", ali nije uputila poziv stanovništvu da se odmah evakuiše.

- Od danas u deset sati ujutru, lokalna taktička pauza u vojnim aktivnostima neće se primenjivati na područje grada Gaze, koje predstavlja opasnu borbenu zonu", navodi se u saopštenju vojske.

Izraelski napad na bolnicu Naser u Gazi. Poginulo je najmanje 15 ljudi, a među stradalima su i novinari. Izraelska vojska je izvela dvostruki napad na bolnicu. Foto: Twitter

Ova dnevna "lokalna taktička pauza" je proglašena krajem jula za grad Gazu i druga područja Pojasa Gaze, kako je navela vojska, da bi se "omogućio bezbedan prolaz konvoja UN" i humanitarnih nevladinih organizacija na ratom razorenu palestinsku teritoriju.

Izraelska vojska je dodala da će nastaviti da "podržava humanitarne napore, uz vojne manevre i operacije protiv terorističkih organizacija u Pojasu Gaze".

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

Civilna zaštita u Pojasu Gaze je prijavila 33 smrtna slučaja na toj palestinskoj teritoriji od jutros.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Vojska Izraela nije komentarisala bilans stradalih.

Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Vojska je u sredu saopštila da je evakuacija grada Gaze "neizbežna" s obzirom na odluku Izraela da preuzme kontrolu nad gradom koji se smatra jednim od poslednjih uporišta Hamasa.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaIZRAEL NAVODNO UBIO PREMIJERA I VOJNI VRH HUTA! Obaveštajci iz Jemena dojavili da ovi prate govor vođe pobunjenika, usledila je strašna eksplozija (FOTO, VIDEO)
12333.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA PRESRELA RAKETU ISPALJENU IZ JEMENA! Sirene za vazdušnu opasnost u Jerusalimu, odgovor Huta na bombardovanje predsedničke palate u Sani
Izraelska vojska
Planeta"NEPRIHVATLJIVO UBISTVO NOVINARA, LEKARA I CIVILA U BOLNICI" Služba EU za spoljne poslove pozvala Izrael da poštuje međunarodno pravo i obezbedi istragu (FOTO)
novinar ubijen u izraelskom napadu na bolnicu Naser u Pojasu Gaze
PlanetaBLOKIRAN TEL AVIV, DIM SE VIJE IZNAD AUTOPUTA Demonstranti zaustavili vozila, od Netanjahua zahtevaju kraj rata u Pojasu Gaze i oslobađanje talaca (FOTO, VIDEO)
izraelski premijer Benjamin Netanjahu demonstracije autoput Tel Aviv
PlanetaAMERIKA MIRI SIRIJSKOG PREDSEDNIKA I NETANJAHUA Bivši vođa džihadista objavio da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD nakon što je Izrael poslao vojsku
x EPA Stephanie Lecocq Pool copy.jpg