Izraelska vojska je danas proglasila grad Gazu "opasnom borbenom zonom" u kojoj više nije na snazi "taktička pauza", ali nije uputila poziv stanovništvu da se odmah evakuiše.

- Od danas u deset sati ujutru, lokalna taktička pauza u vojnim aktivnostima neće se primenjivati na područje grada Gaze, koje predstavlja opasnu borbenu zonu", navodi se u saopštenju vojske.

Ova dnevna "lokalna taktička pauza" je proglašena krajem jula za grad Gazu i druga područja Pojasa Gaze, kako je navela vojska, da bi se "omogućio bezbedan prolaz konvoja UN" i humanitarnih nevladinih organizacija na ratom razorenu palestinsku teritoriju.

Izraelska vojska je dodala da će nastaviti da "podržava humanitarne napore, uz vojne manevre i operacije protiv terorističkih organizacija u Pojasu Gaze".

Civilna zaštita u Pojasu Gaze je prijavila 33 smrtna slučaja na toj palestinskoj teritoriji od jutros.

Vojska Izraela nije komentarisala bilans stradalih.

Vojska je u sredu saopštila da je evakuacija grada Gaze "neizbežna" s obzirom na odluku Izraela da preuzme kontrolu nad gradom koji se smatra jednim od poslednjih uporišta Hamasa.