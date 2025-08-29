GRAD GAZA PROGLAŠENA "OPASNOM BORBENOM ZONOM"! Izraelska vojska objavila da više nije na snazi "taktička pauza", bez poziva na evakuaciju stanovništvu (FOTO)
Izraelska vojska je danas proglasila grad Gazu "opasnom borbenom zonom" u kojoj više nije na snazi "taktička pauza", ali nije uputila poziv stanovništvu da se odmah evakuiše.
- Od danas u deset sati ujutru, lokalna taktička pauza u vojnim aktivnostima neće se primenjivati na područje grada Gaze, koje predstavlja opasnu borbenu zonu", navodi se u saopštenju vojske.
Ova dnevna "lokalna taktička pauza" je proglašena krajem jula za grad Gazu i druga područja Pojasa Gaze, kako je navela vojska, da bi se "omogućio bezbedan prolaz konvoja UN" i humanitarnih nevladinih organizacija na ratom razorenu palestinsku teritoriju.
Izraelska vojska je dodala da će nastaviti da "podržava humanitarne napore, uz vojne manevre i operacije protiv terorističkih organizacija u Pojasu Gaze".
Civilna zaštita u Pojasu Gaze je prijavila 33 smrtna slučaja na toj palestinskoj teritoriji od jutros.
Vojska Izraela nije komentarisala bilans stradalih.
Vojska je u sredu saopštila da je evakuacija grada Gaze "neizbežna" s obzirom na odluku Izraela da preuzme kontrolu nad gradom koji se smatra jednim od poslednjih uporišta Hamasa.
(Kurir.rs/Beta-AFP)