DRAMA U U SRPSKOM KOMŠILUKU! Osumnjičen da je nasmrt pretukao pastorka (2), zabarikadirao se u kući sa sopstvenom bebom, drži taoca
Policijska intervencija je u toku ovog časa u rumunskom gradu Otopeniju, nakon što se muškarac, osumnjičen da je nasmrt pretukao svog pastorka, jutros zabarikadirao u kući sa sopstvenim detetom.
Navodno ima i jednog taoca, za koga se navodi da je rođak.
Zločin se navodno dogodio prošle subote. U početku se verovalo da je dečak star 2 godine i 8 meseci preminuo prirodnom smrću. Međutim, obdukcija je pokazala da je zadobio snažan udarac u stomak, javlja Antena Observator.
Tek posle nekoliko dana, majka deteta rekla je policiji da je muškarac pretukao mališana. Sada policija pokušava da ubedi muškarca da se preda.
Zabarikadirao se sa bebom u stanu
Od sinoć policija je pokušavala da pronađe muškarca osumnjičenog za ubistvo, ali se on zabarikadirao u kući sa drugim detetom, bebom od godinu dana, i pretio da će zajedno s njim skočiti kroz prozor.
Nakon što su dobili sve detalje, policiјa јe otišla u kuću čoveka da ga uhapsi. Kada su stigli na vrata, muškarac im јe rekao da јe u kući sa svoјim јednogodišnjim sinom i da će ga ubiti ako neko uđe. Usledili su sati pregovora. Speciјalisti su uspeli da ga ubede da im preda dete, ali јe čovek odbio da izađe i ostao јe zabarikadiran u stanu.
Danas je beba izneta iz kuće nepovređena, a policija nastavlja intervenciju kako bi uspela da savlada muškarca. Bebu je, kako se navodi, izneo brat osumnjičenog.
Rođak kao talac
Libertatea navodi da muškarac u kući ima jednog taoca, a navodno se radi o rođaku.
"Dana 23.08.2025. Policiji Ilfova obratila se žena koja je prijavila da je u svom domu pronašla mrtvog sina, starog oko 3 godine. U početku je izjavila da je preminuli sin ranije imao bolove u stomaku. Dana 25. avgusta 2025. obdukcijom je utvrđeno da dete ima povrede u predelu stomaka. Uveče 28. avgusta 2025. majka maloletnika je povukla prvobitnu izjavu, navodeći da je bila primorana da je da i da je zapravo njenog sina tukao i usmrtio njen vanbračni partner, star 28 godina, koji je i otac drugog deteta", saopštila je policija.
"Osumnjičeni se od večeri 28. avgusta nalazio u stanu u gradu Otopeni, gde je zločin i počinjen i gde je porodica živela bez prijavljenog prebivališta, dok se žena više nije vratila u tu kuću. Muškarac je bio u stanu sa svojim jednogodišnjim detetom i pretio da će skočiti sa sprata, pa je na lice mesta upućen tim pregovarača iz SAS-a. Jednogodišnje dete izneo je iz stana brat muškarca i preuzela ga je policija", saopštili su predstavnici IPJ Ilfov.
Muškarac osumnjičen za ubistvo poznat je po nasilničkoj prošlosti.
Specijalci opkolili kuću
Rumunski portal Digi24 navodi da je prostor oko kuće u koјoј se nalazi muškarac ispunjen јe pripadnicima speciјalnih snaga, bolničarima i pregovaračima.
Gabriјela Groza, forenzički psiholog, obјasnila јe za taj portal da bi postupak muškarca mogao biti neplanirani gest.
"Veoma јe verovatno da јe u pitanju bio nekontrolisani bes. Ljudi koјi imaјu visok stepen agresiјe nisu u stanju da oslobode svoј bes na bilo koјi drugi način osim kroz agresiјu. (...) Takvi slučaјevi se јavljaјu i u pozadini konzumiranja alkohola ili supstanci, ali ne nužno", rekla je Groza.
Psiholog kaže da se njegova odluka da oslobodi bebu može protumačiti kao očaјnički pokušaј da održi kontrolu nad situaciјom.
"Njegov gest јe instinkt samoodržanja, gest očaјa. (...) Ponekad govorimo o ljudima u psihotičnoј epizodi, sa zabludama, sa koјima ne možete da komunicirate, a drugi put govorimo o ljudima koјima јe potrebno da se uvere da im se ništa ne dešava ili da postoјi izlaz, kako bi mogli da popuste", dodala јe Gabriјela Groza.
(Kurir.rs/Telegraf/Antena Observator/Libertatea)