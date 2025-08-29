Slušaj vest

Policijska intervencija je u toku ovog časa u rumunskom gradu Otopeniju, nakon što se muškarac, osumnjičen da je nasmrt pretukao svog pastorka, jutros zabarikadirao u kući sa sopstvenim detetom.

Navodno ima i jednog taoca, za koga se navodi da je rođak.

Zločin se navodno dogodio prošle subote. U početku se verovalo da je dečak star 2 godine i 8 meseci preminuo prirodnom smrću. Međutim, obdukcija je pokazala da je zadobio snažan udarac u stomak, javlja Antena Observator.

Tek posle nekoliko dana, majka deteta rekla je policiji da je muškarac pretukao mališana. Sada policija pokušava da ubedi muškarca da se preda.

Zabarikadirao se sa bebom u stanu

Od sinoć policija je pokušavala da pronađe muškarca osumnjičenog za ubistvo, ali se on zabarikadirao u kući sa drugim detetom, bebom od godinu dana, i pretio da će zajedno s njim skočiti kroz prozor.

Nakon što su dobili sve detalje, policiјa јe otišla u kuću čoveka da ga uhapsi. Kada su stigli na vrata, muškarac im јe rekao da јe u kući sa svoјim јednogodišnjim sinom i da će ga ubiti ako neko uđe. Usledili su sati pregovora. Speciјalisti su uspeli da ga ubede da im preda dete, ali јe čovek odbio da izađe i ostao јe zabarikadiran u stanu.

Danas je beba izneta iz kuće nepovređena, a policija nastavlja intervenciju kako bi uspela da savlada muškarca. Bebu je, kako se navodi, izneo brat osumnjičenog.

Rođak kao talac

Libertatea navodi da muškarac u kući ima jednog taoca, a navodno se radi o rođaku.

"Dana 23.08.2025. Policiji Ilfova obratila se žena koja je prijavila da je u svom domu pronašla mrtvog sina, starog oko 3 godine. U početku je izjavila da je preminuli sin ranije imao bolove u stomaku. Dana 25. avgusta 2025. obdukcijom je utvrđeno da dete ima povrede u predelu stomaka. Uveče 28. avgusta 2025. majka maloletnika je povukla prvobitnu izjavu, navodeći da je bila primorana da je da i da je zapravo njenog sina tukao i usmrtio njen vanbračni partner, star 28 godina, koji je i otac drugog deteta", saopštila je policija.

"Osumnjičeni se od večeri 28. avgusta nalazio u stanu u gradu Otopeni, gde je zločin i počinjen i gde je porodica živela bez prijavljenog prebivališta, dok se žena više nije vratila u tu kuću. Muškarac je bio u stanu sa svojim jednogodišnjim detetom i pretio da će skočiti sa sprata, pa je na lice mesta upućen tim pregovarača iz SAS-a. Jednogodišnje dete izneo je iz stana brat muškarca i preuzela ga je policija", saopštili su predstavnici IPJ Ilfov.

Rumunska policija Foto: Shutterstock

Muškarac osumnjičen za ubistvo poznat je po nasilničkoj prošlosti.

Specijalci opkolili kuću

Rumunski portal Digi24 navodi da je prostor oko kuće u koјoј se nalazi muškarac ispunjen јe pripadnicima speciјalnih snaga, bolničarima i pregovaračima.

Gabriјela Groza, forenzički psiholog, obјasnila јe za taj portal da bi postupak muškarca mogao biti neplanirani gest.

"Veoma јe verovatno da јe u pitanju bio nekontrolisani bes. Ljudi koјi imaјu visok stepen agresiјe nisu u stanju da oslobode svoј bes na bilo koјi drugi način osim kroz agresiјu. (...) Takvi slučaјevi se јavljaјu i u pozadini konzumiranja alkohola ili supstanci, ali ne nužno", rekla je Groza.

Psiholog kaže da se njegova odluka da oslobodi bebu može protumačiti kao očaјnički pokušaј da održi kontrolu nad situaciјom.