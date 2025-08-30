NAKON DRUGOG NAJVEĆEG NAPADA RAKETAMA I DRONOVIMA NA KIJEV OD POČETKA SUKOBA

NAKON DRUGOG NAJVEĆEG NAPADA RAKETAMA I DRONOVIMA NA KIJEV OD POČETKA SUKOBA

Slušaj vest

Nakon svih tih nada da bi moglo da dođe do mira, Ukrajinu je proživela drugu najgoru noć ruskih vazdušnih napada od početka rata.

To piše Dominik Veghorn, urednik spoljnopolitičke redakcije Skaj njuza nakon masovnih ruskih udara raketama i dronovima na Kijev i skoro sve oblasti Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je objavio da se osam osoba u prestonici i dalje vode kao nestale u napadu u kojem je ubijeno najmanje 23 ljudi.

Toliko o diplomatiji, uprkos samitu na Aljasci, a zatim i sastanku u Vašingtonu.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Veghorn navodi da je jedna civilna zgrada za drugom pogađana, a oštećena su i sedišta Britanskog saveta i delegacije EU u Kijevu.

- Pa šta se dešava? Zašto Vladimir Putin to radi? Zato što može - pita se i istovremeno odgovara britanski urednik.

On navodi da ruski predsednik misli da dobija ovaj rat i teško je izbeći zaključak da koristi diplomatiju da bi dobio na vremenu dok nastavlja da guši volju Ukrajinaca za pobedom.

1/17 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN P/SPUTNIK / POOL

I trenutno ga niko ne zaustavlja.

Ukrajina uzvraća udarac, posebno napadima na ruska naftna postrojenja, kojih je sve više obavijeno gustim crnim dimom, nakon što su ih pogodili ukrajinski dronovi dugog dometa.

To nanosi veliku štetu Putinovoj "Ahilovoj petu", ali analitičari ne očekuju da će to samo po sebi biti dovoljno da ga ubedi da okonča ovaj rat.

1/6 Vidi galeriju Američki stelt bombarder B-2 preleće iznad Putina i Trampa na Aljasci Foto: x/Geiger_Capital

Zapad može da stiska sebi šake u znak osude.

Ali, on je podeljen između Evrope koja želi prekid vatre i mnogo strože sankcije i Donalda Trampa, koji, izgleda, to ne želi i uvek je neobično spremniji da saoseća sa Rusima nego s Ukrajinom.

On ponovo okrivljuje Ukrajinu za početak rata i ranije ove nedelje je rekao da Kijev nije trebalo da se upusti u rat koji nije imao šanse da dobije.

1/14 Vidi galeriju Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

To je groteskno izvrtanje istorije.

Ukrajina, naravno, nije imala drugog izbora nego da se bori kako bi se odbranila kada je napadnuta u činu ničim izazvane agresije.

Svaki put kada je američki predsednik osudio Ruse zbog ovakve vrste napada, nikada nije sproveo akciju i ništa nije učinio da ih kazni.

1/23 Vidi galeriju Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

Još je više zabrinjavajuće za Ukrajince to što Rusi preuzimaju prednost u ratu dronovima, koristeći iransku tehnologiju i "budžeći" je u brže dronove koje Ukrajinci sve teže obaraju.

Foto: Shutterstock

Oni očekuju da će im do zime svake noći stizati čak hiljadu dronova, i da će mnogo, mnogo više nevinih ljudi poginuti.

1/6 Vidi galeriju "Babuške" sa likom Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije Foto: EPA Yuri Kochetkov

Sledeće nedelje Putin će se pridružiti liderima Kine i Severne Koreje na samitu u Pekingu, a obojica podržavaju rat koji on vodi u Ukrajini.

1/8 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Putina Foto: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Rat koji je počeo kao luda ideja jednog čoveka, za tri i po godine je metastazirao u titansku borbu između Istoka i Zapada, koja se sve više vodi mašinama u distopijskoj evoluciji rata.

1/27 Vidi galeriju Scene iz Bele kuće Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, EPA Jim Lo Scalzo Pool