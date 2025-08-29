Slušaj vest

Jaka oluja pogodila je deo slovenačke obale nakon višečasovnih obilnih padavina u tom području.

Jutros su manje reke naglo porasle, a padavine poplavljuju nekoliko područja, saopštila je slovenačka Agencija za zaštitu životne sredine. Grad Kopar je saopštio da je situacija na terenu opasna i da se pogoršava.

Obilne padavine i dalje traju između slovenačke Istre i unutrašnjosti zemlje. Na nekim mestima je već palo više od 150 milimetara kiše, javlja Meteoinfo Slovenija.

Oluja je oštetila nekoliko puteva na području Kopra, a došlo je do klizišta ispred tunela Dekani iz pravca Crnog Kala prema autoputu.

"Put u Ospu je zatvoren zbog potoka koji je poplavio put, put ispred MP Škofije je otežan za prolaz, šahtove su otvorene na putu u Pobegima, regionalni put u Čepkiju je potpuno zatvoren", saopšteno je.

U nekim mestima širom Slovenije, nevreme otežava saobraćaj.

Sve raspoložive ekipe su na terenu u Kopru, a građani se mole da budu izuzetno oprezni na putu jer se voda nakuplja na kolovozu.

"Zbog loših vremenskih uslova i brzog porasta vodostaja reka Badaševica i Rižana, pozivamo stanovnike u područjima duž obe reke da ostanu u svojim domovima. Situacija se brzo pogoršava, putevi se zatvaraju, a područje je opasno za kretanje", saopštila je opština Kopar.Vatrogasci su zabeležili 70 intervencija zbog nevremena samo do 10 časova. Naglašavaju da životi trenutno nisu u opasnosti, ali mole ljude da se strogo pridržavaju uputstava nadležnih službi.

Građanima je takođe rečeno da uklone svoja vozila sa nižih područja i parkinga, a besplatan parking je ponuđen u garažama.

Zbog posledica nevremena, zatvorena je i železnička pruga Divača-Koper, saopštile su Slovenačke železnice, a za putnike je organizovan alternativni prevoz do daljnjeg.