STRAŠNE SCENE IZ SLOVENIJE: Bujice nose sve pred sobom, ljudi ne mogu da mrdnu! (FOTO/VIDEO)
Jaka oluja pogodila je deo slovenačke obale nakon višečasovnih obilnih padavina u tom području.
Jutros su manje reke naglo porasle, a padavine poplavljuju nekoliko područja, saopštila je slovenačka Agencija za zaštitu životne sredine. Grad Kopar je saopštio da je situacija na terenu opasna i da se pogoršava.
Obilne padavine i dalje traju između slovenačke Istre i unutrašnjosti zemlje. Na nekim mestima je već palo više od 150 milimetara kiše, javlja Meteoinfo Slovenija.
Oluja je oštetila nekoliko puteva na području Kopra, a došlo je do klizišta ispred tunela Dekani iz pravca Crnog Kala prema autoputu.
"Put u Ospu je zatvoren zbog potoka koji je poplavio put, put ispred MP Škofije je otežan za prolaz, šahtove su otvorene na putu u Pobegima, regionalni put u Čepkiju je potpuno zatvoren", saopšteno je.
U nekim mestima širom Slovenije, nevreme otežava saobraćaj.
Sve raspoložive ekipe su na terenu u Kopru, a građani se mole da budu izuzetno oprezni na putu jer se voda nakuplja na kolovozu.
"Zbog loših vremenskih uslova i brzog porasta vodostaja reka Badaševica i Rižana, pozivamo stanovnike u područjima duž obe reke da ostanu u svojim domovima. Situacija se brzo pogoršava, putevi se zatvaraju, a područje je opasno za kretanje", saopštila je opština Kopar.Vatrogasci su zabeležili 70 intervencija zbog nevremena samo do 10 časova. Naglašavaju da životi trenutno nisu u opasnosti, ali mole ljude da se strogo pridržavaju uputstava nadležnih službi.
Građanima je takođe rečeno da uklone svoja vozila sa nižih područja i parkinga, a besplatan parking je ponuđen u garažama.
Zbog posledica nevremena, zatvorena je i železnička pruga Divača-Koper, saopštile su Slovenačke železnice, a za putnike je organizovan alternativni prevoz do daljnjeg.
Slovenačka agencija za zaštitu životne sredine ranije je izdala narandžasto upozorenje na oluje i kišu za severozapadne, jugozapadne i centralne delove zemlje. Popodne je žuto upozorenje na oluje izdato i za jugoistočne i severoistočne delove Slovenije.
(Kurir.rs/24.ur)