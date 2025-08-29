Slušaj vest

Jeziv incident dogodio se u turskom gradu Aksaraju.

Telo Tekina Atilgana (54), geološkog inženjera koji je radio u fabrici sladoleda i za kojim se tragalo, pronađeno je u frižideru pored puta u okrugu Altunhisar u Nigdeu.

Pošto im se dva puta oženjeni i razvedeni otac dvoje dece nije javljao, rođaci su prijavili njegov nestanak policiji 17. avgusta. Ekipe iz Odeljenja javne bezbednosti Pokrajinske policijske uprave pokrenule su istragu i pronašle Atilganov automobil napušten. Policija je dalje istraživala, takođe pregledavajući snimke bezbednosnih kamera iz fabrike sladoleda u kojoj je Atilgan radio i okolnog područja.

Tekin Atilgan Foto: Facebook

Istraga je utvrdila da se vozilo koje je na dan Atilganovog nestanka napustilo fabriku sladoleda kretalo ka okrugu Altunhisar u Nigdeu. Policija, usmeravajući pretragu na ovo područje, juče je primetila frižider u kamenitom području pored puta blizu okruga Altunhisar. Kada je policija otvorila frižider, otkrila je beživotno telo Tekina Atilgana. 

Obdukcijom je utvrđeno da je ubijen iz vatrenog oružja.

Policija je utvrdila da je vozilo u kojem je telo prevezeno pripadalo Y. C. K.-u, koji je radio na istom radnom mestu. Y. C. K., za koga se veruje da je ubio Atilgana iz vatrenog oružja, takođe je juče priveden u Kajseriju, gde je pobegao i skrivao se.

Doveden je u policijsku upravu Aksaraja na ispitivanje. Istraga o incidentu je u toku.

(Kurir.rs/Milliyet.com.tr)

Ne propustitePlanetaCRNA KUTIJA IZ JAHTE POZNATOG BIZNISMENA KRIJE TAJNU POSLEDNJIH 16 MINUTA! Evo koga je zvao mobilnim pre smrti, signal se prekida a onda... (FOTO)
Halit Jukaj.jpg
PlanetaSTRAŠNA TRAGEDIJA NA VENČANJU: Mladoženja ubijen na sopstvenoj svadbi, samo nekoliko minuta pre je uživao sa gostima (FOTO/VIDEO)
Turska vencanje 2.jpg
PlanetaERDOGAN AKTIVIRAO "ČELIČNU KUPOLU"! Turska razvila PVO sistem vredan 460 miliona dolara "Izazvaće strah kod naših neprijatelja" (FOTO, VIDEO)
profimedia-1031813870.jpg
PlanetaTELO POZNATOG BIZNISMENA NAĐENO NA DUBINI OD 68 METARA! Jahtom išao na Mikonos, pa nestao, brod prepolovljen na dnu mora! (FOTO/VIDEO)
12.jpg