Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ukinuo je zaštitu Kamali Haris, bivšoj potpredsednici i njegovoj protivkandidatkinji na izborima 2024. godine.

Po pravilu, potpredsednici imaju šest meseci bezbednosne zaštite nakon što napuste funkciju. Haris je produžila taj period na godinu dana tokom mandata predsednika Džoa Bajdena, javlja CNN, pozivajući se na ljude upoznate sa materijom.

Trampova protivnica se trenutno sprema za turneju na kojoj će promovisati svoje memoare „107 dana“. CNN je citirao pismo poslato Haris u četvrtak u kojem se navodi da će njena zaštita biti ukinuta 1. septembra.

Njen savetnik je rekao američkim medijima da je bivša potpredsednica zahvalna Tajnoj službi SAD na njihovoj posvećenosti.

Haris je izgubila izbore od Trampa 2024. godine, ali nije isključila mogućnost da se ponovo kandiduje 2028. godine.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Tramp je takođe ukinuo zaštitu drugim političarima, uključujući i one koji su ga kritikovali, poput njegovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona.