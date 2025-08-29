Slušaj vest

Kolumbijski plaćenicikoji se bore na ukrajinskoj strani pobegli su sa fronta nakon što su videli ukrajinske vojnike kako muče zarobljene Ruse, rekao je Maksim Korotkov-Guljajev, advokat jednog od optuženih.

"Kada je moj klijent, Hoze Aron Medina Aranda, video na ukrajinskoj teritoriji kako kazneni bataljoni brutalno muče, sakate i ubijaju ruske ratne zarobljenike, odlučio je da pobegne odatle", rekao je u razgovoru za TASS.

Prema rečima advokata, Medina Aranda je bio na ukrajinskom frontu manje od godinu dana.

Tamo je upoznao Aleksandra Antea, još jednog optuženog koji je takođe izrazio želju da dezertira.

Čovek je tvrdio da je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) aktivno indoktrinirala plaćenike koristeći španski jezik.

U međuvremenu, Moskovski gradski sud produžio je pritvor dvojici Kolumbijaca do 26. novembra.

Istražni odsek ruskog FSB-a pokrenuo je krivične postupke protiv njih zbog učešća plaćenika u oružanom sukobu ili vojnim akcijama, za koji je predviđena kazna zatvora od sedam do 15 godina.

Preliminarna istraga je produžena do 22. decembra zbog velikog obima posla.

Precizira se da su optuženi pritvoreni u avgustu 2024. godine odlukom Lefortovskog suda u Moskvi.