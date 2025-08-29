Slušaj vest

Avion kompanije Britiš ervejz koji je krenuo iz Londona morao je da izvrši prinudno sletanje u Italiji, a vatrogasci u punoj zaštitnoj opremi ušli su u avion.

Putnica Melani Vels (61), koja je putovala sa svojom ćerkom Imodžen (19) na odmor u Egipat, ispričala je sve za Dejli mejl. Ubrzo nakon ukrcavanja, Melani je počela da se oseća loše. Mislila je da je to zbog temperature u avionu, ali je shvatila da nešto nije u redu kada su i drugi putnici i posada počeli da se osećaju loše.

Avion se okrenuo ka Veneciji, gde su stigle službe hitne pomoći: kola hitne pomoći i vatrogasna vozila, a ekipe za opasne materije su se ukrcale sa aparatima za disanje i drugom opremom.

Britanski avio-prevoznik je za Dejli mejl rekao da je to bila mera predostrožnosti izazvana tehničkim problemom. Inženjeri su, tvrde, pregledali avion i odobren je njegov povratak u saobraćaj već sledećeg dana. Navodno nisu pronađeni dokazi o toksičnim isparenjima.

Uprkos svemu, Melani tvrdi da je bilo zastrašujuće i da je Britiš ervejz odbio da joj plati nadoknadu za novac koji je izgubila za prvu noć smeštaja u Egiptu.

„Posle sat i po leta, posada je iznenada počela da trči napred-nazad kroz prolaze. Nisam znala šta se dešava. Nisu nam ništa rekli sve vreme. Sleteli smo, a sve je bilo puno policije, kola hitne pomoći i vatrogasaca“, dodala je Melani, opisujući kako su muškarci u zaštitnim odelima sa aparatima za disanje ušli u avion i koristili uređaje da pređu preko stjuardesa, a zatim i putnika.

„Bila sam prestravljena, van sebe od brige. Bila sam stvarno uplašena. Vladao je haos. Osoblje je bilo u stanju čiste panike. Kapetan nije dao nikakve informacije ni u jednom trenutku“, kaže Melani.

Putnici su putovali čak 40 sati.

Nakon osam sati u Italiji, let, koji je poleteo 23. decembra, vratio se u London, a putnici su stigli u Egipat sledećeg jutra.