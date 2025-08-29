Slušaj vest

Epidemije kolere se pogoršavaju širom sveta, sa više od 400.000 slučajeva zabeleženih u 2025. godini i 31 pogođenom zemljom, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

"Globalna situacija sa kolerom nastavlja da se pogoršava", pogoršana "sukobima i siromaštvom", naglasila je SZO.

"Sukobi, masovna raseljavanja, prirodne katastrofe i klimatske promene intenzivirali su epidemije (bolesti), posebno u ruralnim i poplavama pogođenim područjima, gde loša infrastruktura i ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti odlažu lečenje", navodi se u saopštenju te organizacije UN.

Između 1. januara i 17. avgusta, širom sveta je prijavljeno 409.222 slučaja zaraze od kojih je umrlo 4.738 ljudi.

Iako je broj slučajeva smanjen za 20 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, smrtni slučajevi su porasli za 46 odsto.

"S obzirom na obim, ozbiljnost i međusobno povezanu prirodu ovih epidemija, rizik od daljeg širenja unutar i između zemalja smatra se veoma visokim", dodala je SZO.

Sudan, treća po veličini zemlja u Africi, je najteže pogođena zemlja kolerom na svetu, sa više od 2.400 smrtnih slučajeva zabeleženih u prošloj godini u 17 od 18 država zemlje, prema podacima Fonda UN za decu (UNICEF).

Kolera, koja se prenosi kontaminiranom vodom i hranom, može da bude smrtonosna u roku od nekoliko sati bez lečenja. Može se lečiti jednostavnom oralnom rehidratacijom, ili antibioticima u težim slučajevima.

Siptomi su dijareja, povraćanje, slabost, vrtoglavica, ubrzan rad srca...