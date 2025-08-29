Slušaj vest

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je „gađenje“ zbog objavljivanja njenih i fotografija drugih žena na pornografskom veb-sajtu, pozivajući na brzu identifikaciju i strogo kažnjavanje odgovornih.

Platforma Phica, koja je imala više od 700.000 pretplatnika pre nego što je ugašena, objavila je i fotografije njene sestre Arijane Meloni i opozicione liderke Eli Šlajn. Fotografije su preuzete sa ličnih profila na društvenim mrežama ili javnih izvora i obrađene su bez njenog pristanka - pojedinačni delovi tela su zumirani, a žene su prikazane u seksualizovanim pozama, praćene uvredljivim i seksističkim opisima.

Platforma je zatvorena nakon što je slučaj izazvao javnu osudu, a njeni administratori su odgovornost za „neprikladnu upotrebu“ prebacili na korisnike.

„Zgrožena sam onim što se dogodilo i želim da izrazim punu solidarnost i podršku svim ženama koje su uvređene, ponižene i čija je privatnost narušena“, rekla je Meloni za Korijere dela Sera.

Dodala je da je „poražavajuće što čak i 2025. godine još uvek postoje oni koji smatraju prihvatljivim vređanje dostojanstva žene i upućivanje seksističkih i vulgarnih uvreda, skrivajući se iza anonimnosti ili tastature“.

Pre ovog slučaja, Meta je uklonila Fejsbuk grupu pod nazivom Mia Moglie („Moja žena“), gde su korisnici delili intimne fotografije svojih partnera ili nepoznatih žena - takođe bez njihovog znanja ili pristanka.

Platforma Phika, čije ime potiče od vulgarnog italijanskog sleng izraza, posluje od 2005. godine. Iako su protiv nje u prošlosti podnete žalbe, godinama je funkcionisala bez ozbiljnijih posledica. U saopštenju nakon gašenja portala, administratori su izrazili „žaljenje“ i optužili korisnike za „toksično ponašanje“ koje je, kako tvrde, potkopalo prvobitnu svrhu sajta.