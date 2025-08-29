Slušaj vest

Rusija je danas oštro kritikovala francuskog predsednika Emanuela Makrona zbog, kako je rekla, „vulgarnih uvreda“ nakon što je francuski predsednik nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina „predatorom“ i „čudovištem“, objavili su francuski mediji.

Makron je, podsetimo, prošle nedelje u intervjuu za francusku televizijsku stanicu LCI ​​upozorio evropske lidere da ne veruju Putinu .

„Za svoj opstanak, Putin mora da nastavi da jede. To znači da je on predator, čudovište na našem pragu“, rekao je Makron.

On je to izjavio nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima u Vašingtonu.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo izjave.

„One prelaze granicu ne samo razumnosti već i pristojnosti, iznoseći vulgarne uvrede protiv Rusije i njenog naroda“, rekla je portparolka Marija Zaharova na televizijskoj konferenciji za novinare.

Moskva je dugo kritikovala podršku Francuske Ukrajini i optuživala Pariz za podsticanje sukoba. Francuska je jedan od najlojalnijih saveznika Kijeva od početka potpune ruske vojne invazije u februaru 2022. godine, pružajući oružje i finansijsku pomoć.