IZRAELSKA VOJSKA PRONAŠLA TELA TAOCA: Vratili su ih iz Gaze
Izraelska vojska je pronašla tela dva taoca oteta iz Izraela i vratila ih iz Pojasa Gaze.
Jedna od žrtava bio je Izraelac koji je ubijen na dan masakra Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine, rekao je premijer Benjamin Netanjahu u saopštenju iz svog kabineta.
U početku nisu date nikakve informacije o identitetu druge osobe. Posmrtni ostaci se trenutno identifikuju.
Povratak talaca koje drže palestinski militanti, bilo živih ili mrtvih, ključni je zahtev Izraela i demonstranata usred produženog rata u Gazi.
Izrael se sprema da preuzme Gazu, najveći grad u enklavi, uprkos pozivima međunarodne zajednice da se odustane od te akcije, koja bi mogla prouzrokovati masovne civilne žrtve.
Trenutno se u gradu Gazi nalazi milion palestinskih izbeglica.
