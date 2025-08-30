Slušaj vest

Izraelska vojska je pronašla tela dva taoca oteta iz Izraela i vratila ih iz Pojasa Gaze.

Jedna od žrtava bio je Izraelac koji je ubijen na dan masakra Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine, rekao je premijer Benjamin Netanjahu u saopštenju iz svog kabineta.

U početku nisu date nikakve informacije o identitetu druge osobe. Posmrtni ostaci se trenutno identifikuju.

Povratak talaca koje drže palestinski militanti, bilo živih ili mrtvih, ključni je zahtev Izraela i demonstranata usred produženog rata u Gazi.

Izrael se sprema da preuzme Gazu, najveći grad u enklavi, uprkos pozivima međunarodne zajednice da se odustane od te akcije, koja bi mogla prouzrokovati masovne civilne žrtve.

Trenutno se u gradu Gazi nalazi milion palestinskih izbeglica.

