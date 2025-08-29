Slušaj vest

Bivši zatvorenik proglašen je krivim za ubistvo čuvara iz osvete zbog otkrivanja afere koju je imao sa zatvorskom čuvarkom pre četiri godine.

Elijas Morgan (35) je pucao u Lenija Skota (33), oca troje dece, ispred teretane u februaru prošle godine.

Ubistvo se dogodilo u Skelmersdejlu, Lankašir, Engleska, a Skot je preminuo u bolnici nakon što je šest puta upucan iz neposredne blizine. Poroti na Krunskom sudu u Prestonu rečeno je da je motiv bila osveta. Godine 2020, dok je radio kao čuvar u zatvoru HMP Altkors, Skot je pronašao mobilni telefon u Morganovoj ćeliji koji je otkrivao detalje njegovog odnosa sa čuvarkom.

Morgan je u početku pokušao da podmiti Skota kako bi zataškao aferu. Kada je on to odbio, usledile su pretnje. U vreme ubistva, četiri godine kasnije, Morgan je pušten uz kauciju upravo zato što je imao mobilni telefon u ćeliji.

Samo nekoliko dana nakon što je pronašao telefon 2020. godine, Skot je pozvao policiju izražavajući strahove za bezbednost svoje porodice. Snimak poziva otkriva šta je tada rekao policiji. „Zdravo, ja sam službenik u zatvoru Altkors, upravo me je jedan zatvorenik obavestio da je automobil parkiran ispred moje kuće celog vikenda“, rekao je.

ubica Elijas Morgan Foto: Lancashire Police

Operater ga je pitao ko mu preti. „Elijas Morgan, on je opisao moju porodicu i mene veoma detaljno. Opisao je moju kuću. Samo se plašim za živote svoje porodice, to je sve“, odgovorio je.

Morganov prijatelj Entoni Kliri (29), koji je optužen da je pomogao u planiranju ubistva, oslobođen je optužbi za ubistvo i ubistvo iz nehata. Morgan, koji se sam predao policiji dve nedelje nakon pucnjave, danas je proglašen krivim.

Pre izricanja presude, Skotovi roditelji Nil i Pola rekli su da njihov sin želi da promeni stvari. „Kada je bio zatvorski čuvar, nije ga bilo briga zbog čega su zatvorenici tamo. Radio je svoj posao i želeo je da promeni stvari. Pretnje su ga vratile u stvarnost, shvatio je da bi to zapravo moglo da utiče na njegovu porodicu“, rekao je njegov otac.

„Ubiti čoveka, oduzeti život čoveku koji je očigledno imao najviše standarde integriteta... Skot je radio svoj posao, jednostavno je radio svoj posao da bi ljude zaštitio.“

„Čekati toliko dugo, a zatim oduzeti Leniju život na tako hladan, proračunat i bezosećajan način... Zaista je neverovatno“, rekao je glavni inspektor Li Vilson iz policije Lankašira.