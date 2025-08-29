Slušaj vest

Najmanje 69 migranata je poginulo, a više oko 100 se vodi kao nestalo nakon što je čamac sa migrantima koji su pokušavali da stignu do Španije potonuo kod obale Mauritanije, saopštila je u ponedeljak obalska straža te severozapadne afričke zemlje.

Obalska straža je dodala da je čamac prevozio oko 160 migranata kada je potonuo u utorak uveče.

Nesreća se dogodila u blizini sela oko 80 kilometara zapadno od mauritanske prestonice Nuakšota, rekli su izvori obalske straže.

Pronađena su tela 69 ljudi, uglavnom iz Gambije i Senegala. Brod je, prema izvorima, isplovio sa gambijske obale pre oko nedelju dana.

Afrički migranti koriste Mauritaniju kao tranzitnu tačku da bi ilegalno stigli do Evrope opasnim putovanjima brodom.

Evropska unija je prošle godine obećala Mauritaniji, bivšoj francuskoj koloniji, finansijsku podršku od 210 miliona evra, koja će biti iskorišćena za rešavanje migracionih pitanja i pružanje humanitarne pomoći migrantima.

Sporazum je postignut usred naglog povećanja broja migranata koji kreću iz Mauritanije ka španskim Kanarskim ostrvima.