Teška nesreća dogodila se na moru kod italijanskog grada Ankona kada je muškarac (62) stradao nakon što ga je na jedrilici udario jarbol, pa je pao u vodu i dospeo u brodski propeler.

Njegov sin, koji je prvi pritekao u pomoć, nije uspeo da ga spasi.

Muškarac iz Ankone bio je na jedrilici zajedno sa još četvoro ljudi kada se dogodila tragedija. Nesrećnog putnika je udario jarbol, nakon čega je pao u vodu i smrtno stradao kada ga je usisao motorni propeler. Prema prvim nalazima istrage, preminuo je na mestu događaja od zadobijenih teških povreda.

Najdramatičnije trenutke doživeo je njegov sin, koji je bio svedok nesreće i prvi skočio da mu pomogne. Nažalost, svi pokušaji da pruži prvu pomoć bili su bezuspešni. Mladić je zbog šoka odmah prebačen u bolnicu Torete, gde mu je ukazana pomoć.

Na lice mesta odmah je stigla Lučka kapetanija, koja je pratila plovilo do luke u Ankoni. Tamo su već čekale dve ekipe Hitne pomoći iz "Žutog krsta", jedna iz "Crvenog krsta" i lekarsko vozilo, ali za muškarca rođenog 1963. godine nije bilo spasa.