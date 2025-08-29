Slušaj vest

Tridesetpetogodišnji major Maćej Krakovjan poginuo je u padu lovačkog aviona F-16 tokom probe za aeromiting u gradu Radomu u centralnoj Poljskoj.

Krakovjan je bio pilot F-16 u 31. taktičkoj vazduhoplovnoj bazi u Poznanju-Kšesiniju. Takođe je bio instruktor leta i demonstracioni pilot, tačnije komandant F-16 Tigar Demo tima, elitne grupe koja izvodi spektakularne letačke nastupe na avionima F-16, predstavljajući Poljsko ratno vazduhoplovstvo na međunarodnom nivou.

Završio je Srednju školu za vazduhoplovstvo u Demblinu, nakon čega je nastavio školovanje na Američkoj ratnoj akademiji u Kolorado Springsu. Tokom karijere završio je brojne kurseve i specijalističke obuke, i učestvovao je u mnogim međunarodnim vežbama i misijama.

Ima više od 1.400 sati leta, od čega oko 1.200 u lovačkim avionima F-16. Služio je u poljskom ratno-kosmičkim snagama 17 godina. Pre nekoliko nedelja, nagrađen je prestižnim trofejem „As the Crow Flies Trophy“ (trofej za najbolji pravolinijski let) na Kraljevskom međunarodnom vazdušnom tatuiranju (RIAT) - najvećem događaju vojne avijacije na svetu.

Piloti iz cele Poljske oprostili su se od Krakovjana, uključujući i članove aerokluba iz Novog Targa. U objavi na Fejsbuku otkrili su koje su bile jedne od poslednjih reči majora Krakovjana. Navodno ih je izgovorio preko radija dok je bio u vazduhu.

„Ulazeći u prostor za nastupe, rekao je preko radija: „Bučno je, ali ja to volim“. Osetili smo toplinu jer smo taj slogan stvorili samo za njega. Demo tim F-16 Tiger odjekivao je u našim glavama, a sada odjekuje i u našim srcima. Boli nas zajedno sa celim timom i porodicom. Majore, plavo nebo“, navodi se u saopštenju.

Iza sebe je ostavio suprugu Magdu i blizance,

Portparol Varšavskog okružnog tužilaštva, advokat Pjotr Antoni Skiba, izvestio je da su u toku intenzivne istrage nakon pada aviona F-16 u Radomu. Crna kutija i telo pilota su pronađeni i prevezeni u Institut za sudsku medicinu u Varšavi. Crna kutija je obezbeđena i uskoro će biti analizirana, najverovatnije van Poljske.

Do sada su sprovedeni preliminarni pregledi tela pilota i prikupljena je dokumentacija o avionu, uključujući servisnu knjižicu i uzorke goriva. Istražne aktivnosti u području vazduhoplovne baze Radom trajaće nekoliko dana zbog velike površine od oko 20 hektara gde su rasuti ostaci aviona.

(Kurir.rs/Dziennik.pl)

