KRAJ DRAME POSLE 12 SATI! Specijalci uleteli u stan i uhapsili Rumuna osumnjičenog za ubistvo pastorka (2)
Muškarac iz Otopenija u Rumuniji osumnjičen za ubistvo pastorka uhvaćen nakon munjevite akcije specijalaca koji su se konopcima spustili u stan u kome se zatvorio.
Posle 12 sati pregovora, specijalne interventne trupe iz Službe za specijalne intervencije i akcije (SIAS) spustile su se konopcima do glavnog osumnjičenog za ubistvo u Otopeniju. Muškarac, koji je na smrt pretukao svog pastorka (2), potom je savladan, preneli su rumunski mediji.
Viši agent Florea, koji je rukovodio slučajem u Otopeniju gde je muškarac ubio pastorka i pretio da će sa drugim detetom skočiti sa balkona, izneo je detalje o toku istrage i stanju spasenog deteta.
Na pitanje o toku spasilačke operacije, agent je objasnio:
"Počeli smo pregovore jutros. Pregovore su vodile moje kolege, pregovarači, kako bismo sprečili da ova osoba naudi sebi. Ali na kraju, zaista smo morali da reagujemo silom", rekao je on.
Zločin se navodno dogodio prošle subote. U početku se verovalo da je dečak star 2 godine i 8 meseci preminuo prirodnom smrću. Međutim, obdukcija je pokazala da je zadobio snažan udarac u stomak. Tek posle nekoliko dana, majka deteta rekla je policiji da je muškarac pretukao mališana.