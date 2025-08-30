Slušaj vest

Muškarac iz Otopenija u Rumuniji osumnjičen za ubistvo pastorka uhvaćen nakon munjevite akcije specijalaca koji su se konopcima spustili u stan u kome se zatvorio.

Posle 12 sati pregovora, specijalne interventne trupe iz Službe za specijalne intervencije i akcije (SIAS) spustile su se konopcima do glavnog osumnjičenog za ubistvo u Otopeniju. Muškarac, koji je na smrt pretukao svog pastorka (2), potom je savladan, preneli su rumunski mediji.

Viši agent Florea, koji je rukovodio slučajem u Otopeniju gde je muškarac ubio pastorka i pretio da će sa drugim detetom skočiti sa balkona, izneo je detalje o toku istrage i stanju spasenog deteta.

Na pitanje o toku spasilačke operacije, agent je objasnio:

"Počeli smo pregovore jutros. Pregovore su vodile moje kolege, pregovarači, kako bismo sprečili da ova osoba naudi sebi. Ali na kraju, zaista smo morali da reagujemo silom", rekao je on.