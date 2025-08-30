Slušaj vest

Ukrajinski dronovi pogodili su rafinerije nafte u ruskom Krasnodarskom kraju i Samarskoj oblastitokom noći 30. avgusta, potvrdio je komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine, Robert Brovdi - Mađar.

Eksplozije i požari tokom noći

Ruski Telegram kanali ranije su izvestili da su lokalni stanovnici od 2:30 sati ujutru čuli eksplozije u Krasnodarskom kraju, dok su dronovi leteli iznad tog područja. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vide veliki požari u rafinerijama.

Ciljevi napada

Brovdi je naveo da je 14. puk Snaga bespilotnih sistema, u koordinaciji sa Specijalnim operacijama, izveo udare na Krasnodarsku rafineriju nafte i Sizransku rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Obe rafinerije bile su već više puta mete ukrajinskih napada, a Sizranska rafinerija poslednji put pogođena je 15. avgusta.

Strateški značaj napada

Od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, Kijev kontinuirano gađa rusku infrastrukturu, posebno objekte vezane za fosilna goriva, kako bi oslabio finansiranje Kremlja.

Prema Brovdiju, dve pogođene rafinerije učestvuju sa 4,1% u ukupnoj proizvodnji nafte Rusije, a proizvode širok spektar goriva, uključujući i avionsko, koje snabdeva rusku vojsku.

Šira kampanja udara na ruske rafinerije

Prema agenciji Rojters, Ukrajina je tokom avgusta pogodila ukupno 10 rafinerija, onesposobivši kapacitete od 17% nacionalne prerade nafte, što iznosi oko 1,1 milion barela dnevno.

Lokacije napada

Krasnodarski kraj se nalazi istočno od okupiranog Krima, preko Kerčkog moreuza, dok je Samarska oblast udaljena oko 700 km od ukrajinske linije fronta. Obe oblasti sve češće su mete ukrajinskih dronova.

