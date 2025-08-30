Slušaj vest

Ukrajinski dronovi pogodili su rafinerije nafte u ruskom Krasnodarskom kraju i Samarskoj oblastitokom noći 30. avgusta, potvrdio je komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine, Robert Brovdi - Mađar.

Eksplozije i požari tokom noći

Ruski Telegram kanali ranije su izvestili da su lokalni stanovnici od 2:30 sati ujutru čuli eksplozije u Krasnodarskom kraju, dok su dronovi leteli iznad tog područja. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojima se vide veliki požari u rafinerijama.

Ciljevi napada

Brovdi je naveo da je 14. puk Snaga bespilotnih sistema, u koordinaciji sa Specijalnim operacijama, izveo udare na Krasnodarsku rafineriju nafte i Sizransku rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Obe rafinerije bile su već više puta mete ukrajinskih napada, a Sizranska rafinerija poslednji put pogođena je 15. avgusta.

Strateški značaj napada

Od početka ruske invazije u februaru 2022. godine, Kijev kontinuirano gađa rusku infrastrukturu, posebno objekte vezane za fosilna goriva, kako bi oslabio finansiranje Kremlja.

Prema Brovdiju, dve pogođene rafinerije učestvuju sa 4,1% u ukupnoj proizvodnji nafte Rusije, a proizvode širok spektar goriva, uključujući i avionsko, koje snabdeva rusku vojsku.

Šira kampanja udara na ruske rafinerije

Prema agenciji Rojters, Ukrajina je tokom avgusta pogodila ukupno 10 rafinerija, onesposobivši kapacitete od 17% nacionalne prerade nafte, što iznosi oko 1,1 milion barela dnevno.

Lokacije napada