Veliko raspoređivanje američkih pomorskih snaga u južnom Karibimanavelo je zvaničnike u Karakasui eksperte u SAD da se zapitaju: da li je cilj borba protiv narko kartela, kako tvrdi administracija Donalda Trampa, ili nešto sasvim drugo?

Američki ratni brod ušao u Panamski kanal, kreće ka Karibima

Američka raketna krstarica USS Lejk Eri viđena je kako u petak uveče prolazi kroz Panamski kanal iz Pacifika ka Karibima, nakon što je administracija Donalda Trampa rasporedila ratne brodove u blizini obale Venecuele, preneo je France24.

Prolaz kroz kanal

Novinari agencije AFP primetili su brod dok je oko 21:30 sati prolazio kroz jedan od kanala i plovio ka istoku, prema Atlantskom okeanu.

Sedam ratnih brodova i nuklearna podmornica

Sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna jurišna podmornica već se nalazi u regionu ili se očekuje njihov dolazak, zajedno sa više od 4.500 mornara i marinaca.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je borba protiv narko kartela centralni cilj njegove administracije, a američki zvaničnici su za Rojters rekli da je vojna operacija usmerena na "pretnje koje dolaze od tih kartela".

Zvanične izjave iz Bele kuće

Zamenik šefa osoblja Bele kuće, Stiven Miler, rekao je u petak da je vojno raspoređivanje usmereno na "borbu i razbijanje organizacija za trgovinu drogom, kriminalnih kartela i stranih terorističkih organizacija u našem regionu".

Nejasan efekat na trgovinu drogom

Međutim, ostaje nejasno kako će prisustvo američke mornarice uticati na trgovinu drogom. Najveći deo pomorske trgovine narkoticima ka SAD ide preko Tihog okeana, a ne Atlantika, gde su američke snage raspoređene, dok značajan deo koji prolazi kroz Karibe stiže tajnim letovima.

Strahovi u Venecueli

Venecuelanski zvaničnici veruju da bi prava meta mogao biti Karakas. Početkom avgusta, SAD su udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Nikolasa Madurana 50 miliona dolara, zbog optužbi za trgovinu narkoticima i veze sa kriminalnim grupama.

Optužbe na račun SAD Nikolas Maduro, ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo i ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama, Samuel Monkada, ocenili su da SAD prete zemlji raspoređivanjem marinaca, kršeći međunarodne sporazume. Oni odbacuju tvrdnje Vašingtona da je venecuelansko rukovodstvo ključno za međunarodnu trgovinu drogom.

Reakcija venecuelanske vojske

- Venecuelanci znaju ko stoji iza ovih vojnih pretnji Sjedinjenih Država protiv naše zemlje. Mi nismo narko-dileri, mi smo plemenit i vredan narod - izjavio je ministar odbrane, general Vladimir Padrino, na jednom događaju u petak, ne iznoseći detalje.

"Diplomatija topovnjača" Iako brodovi američke Obalske straže i mornarice redovno deluju u južnim Karibima, trenutna koncentracija snaga premašuje uobičajena raspoređivanja u regionu.

Ratni brodovi i mogući napadi U sastavu pomorske grupe nalaze se ratni brodovi USS San Antonio, USS Ivo Džima i USS Fort Lauderdejl. Neki od njih mogu nositi helikoptere, dok drugi imaju mogućnost lansiranja krstarećih raketa Tomahavk. Špijunski avioni i prikupljanje obaveštajnih podataka

Američki zvaničnici navode da vojska u regionu koristi i izviđačke avione P-8 radi prikupljanja obaveštajnih podataka. Ovi avioni lete iznad međunarodnih voda.

Zvanične izjave Trampove administracije

Administracija Donalda Trampa ponavlja da može upotrebiti vojsku protiv narko kartela i kriminalnih grupa, te da je Pentagon dobio nalog da pripremi različite opcije za delovanje.

Poseta državnog sekretara

Američki državni sekretar Marko Rubio posetio je u petak Doralu na Floridi sedište Južne komande američke vojske, koja nadgleda operacije u ovom regionu.

