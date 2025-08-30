Slušaj vest

Rusija je tokom noći 30. avgusta izvela masovni raketni napad i udare dronovima na više ukrajinskih regiona, u kojem je poginula najmanje jedna osoba, dok je 22 ranjeno, saopštili su zvaničnici.

Eksplozije širom Ukrajine

Eksplozije su zabeležene u više gradova, uključujući Zaporožje, Pavlograd, Dnjepar, Černigov, Luck i Čerkasi. Vazduhoplovstvo Ukrajine potvrdilo je da su na regione gde je front ispaljene krstareće i balističke rakete.

Novinar Kijev independenta javio je da je u Dnjepruoko 4:15 sati ujutru čuo više eksplozija.

Razaranje u Zaporožju

Guverner regiona, Ivan Fedorov, izjavio je da je u raketnim napadima i udarima dronova u Zaporožju oštećeno 40 kuća, 14 stambenih zgrada i više industrijskih objekata.

Prema prvim izveštajima, jedna osoba je poginula, a 22 su ranjene, među njima i troje dece. Osmoro ljudi je hospitalizovano, uključujući dečaka od 10 godina i devojčicu od 16 godina.

Napadi i na železničku infrastrukturu Državni železnički operater "Ukrzaliznytsia" prijavio je da je tokom noći oštećena železnička infrastruktura u Kijevskoj oblasti , što je izazvalo višesatna kašnjenja u polasku vozova. Oko 5 sati ujutru Rusija je lansirala i novu grupu balističkih raketa ka gradovima na istoku Ukrajine.

Uzbuna širom zemlje, Poljska digla borbene avione

Tokom cele noći oglašavane su vazdušne uzbune gotovo u svim ukrajinskim regionima.

Kao odgovor, Poljska je oko 5 sati ujutru podigla borbene avione kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor.

- U skladu sa utvrđenim procedurama, operativni komandant Oružanih snaga Poljske aktivirao je sve raspoložive snage i sredstva - saopštila je poljska vojska.

Serija masovnih udara

Ovaj napad dolazi samo dva dana nakon prethodnog masovnog ruskog udara 28. avgusta, kada je u Kijevu poginulo 25 civila, a 63 ljudi je ranjeno nakon što je pogođena stambena zgrada.

Zastoj u mirovnim pregovorima

Dok Rusija nastavlja napade na civilne ciljeve, mirovni pregovori su u zastoju. Uprkos pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da posreduje, šanse za susret Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina sve su manje.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov 24. avgusta izjavio je da Moskva neće prihvatiti potpis Zelenskog na dokumentima o okončanju rata.

Zelenski je 28. avgusta rekao da će garancije bezbednosti "biti pretočene u dokumente naredne nedelje" i naglasio tri ključna stuba: očuvanje snage ukrajinske vojske, garancije NATO saveznika u slučaju novih ruskih napada, i korišćenje zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine.

Stav Kremlja o međunarodnim trupama