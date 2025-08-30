POLJSKA DIGLA BORBENE AVIONE! IMA MRTVIH I RANJENIH! Gori Ukrajina, bombardovano Zaporožje! Objavljeni stravični snimci! (FOTO/VIDEO)
Rusija je tokom noći 30. avgusta izvela masovni raketni napad i udare dronovima na više ukrajinskih regiona, u kojem je poginula najmanje jedna osoba, dok je 22 ranjeno, saopštili su zvaničnici.
Eksplozije širom Ukrajine
Eksplozije su zabeležene u više gradova, uključujući Zaporožje, Pavlograd, Dnjepar, Černigov, Luck i Čerkasi. Vazduhoplovstvo Ukrajine potvrdilo je da su na regione gde je front ispaljene krstareće i balističke rakete.
Novinar Kijev independenta javio je da je u Dnjepruoko 4:15 sati ujutru čuo više eksplozija.
Razaranje u Zaporožju
Guverner regiona, Ivan Fedorov, izjavio je da je u raketnim napadima i udarima dronova u Zaporožju oštećeno 40 kuća, 14 stambenih zgrada i više industrijskih objekata.
Prema prvim izveštajima, jedna osoba je poginula, a 22 su ranjene, među njima i troje dece. Osmoro ljudi je hospitalizovano, uključujući dečaka od 10 godina i devojčicu od 16 godina.
Napadi i na železničku infrastrukturu
Državni železnički operater "Ukrzaliznytsia" prijavio je da je tokom noći oštećena železnička infrastruktura u Kijevskoj oblasti, što je izazvalo višesatna kašnjenja u polasku vozova.
Oko 5 sati ujutru Rusijaje lansirala i novu grupu balističkih raketa ka gradovima na istoku Ukrajine.
Uzbuna širom zemlje, Poljska digla borbene avione
Tokom cele noći oglašavane su vazdušne uzbune gotovo u svim ukrajinskim regionima.
Kao odgovor, Poljska je oko 5 sati ujutru podigla borbene avione kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor.
- U skladu sa utvrđenim procedurama, operativni komandant Oružanih snaga Poljske aktivirao je sve raspoložive snage i sredstva - saopštila je poljska vojska.
Serija masovnih udara
Ovaj napad dolazi samo dva dana nakon prethodnog masovnog ruskog udara 28. avgusta, kada je u Kijevu poginulo 25 civila, a 63 ljudi je ranjeno nakon što je pogođena stambena zgrada.
Zastoj u mirovnim pregovorima
Dok Rusija nastavlja napade na civilne ciljeve, mirovni pregovori su u zastoju. Uprkos pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da posreduje, šanse za susret Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina sve su manje.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov 24. avgusta izjavio je da Moskva neće prihvatiti potpis Zelenskog na dokumentima o okončanju rata.
Zelenski je 28. avgusta rekao da će garancije bezbednosti "biti pretočene u dokumente naredne nedelje" i naglasio tri ključna stuba: očuvanje snage ukrajinske vojske, garancije NATO saveznika u slučaju novih ruskih napada, i korišćenje zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine.
Stav Kremlja o međunarodnim trupama
Uprkos razgovorima članica "Koalicije voljnih" o garancijama bezbednosti, Kremlj je odbacio ideju o raspoređivanju evropskih mirovnih snaga u Ukrajini, poručivši da Moskva ima "negativan stav" prema takvoj opciji.
