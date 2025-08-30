Slušaj vest

Kako prenose zapadni mediji, ruski predsednik Vladimir Putinnavodno ima dvojicu sinova koje čuva u strogoj tajnosti i koji navodno žive izolovanim životom na luksuznom i strogo čuvanom imanju, navodi ruski istraživački portal Dossier Centre.

Detalji o deci

Ivan Putin (9) i Vladimir Putin mlađi (5) provode veći deo godine na očevom ogromnom imanju pored jezera Valdaj, severozapadno od Moskve.

Njihova majka je Alina Kabajeva, bivša olimpijska ritmička gimnastičarka, čija je veza sa Putinom decenijama poznata u Rusiji, navodi Dossier Centre.

Život u izolaciji i luksuzu

Decu okružuju dadilje, učitelji i oficiri Savezne zaštite Kremlja (FSO). Uživaju u igranju sa velikim Lego setom i iPad-om. Prema izveštaju, "oni se uglavnom igraju sami ili sa odraslima" i "svoje roditelje vide tek kasno noću".

U kompleksu se nalaze dva ponija, zečevi i pas rase "bernandinac", čuvaju ih stražari, ali žive sa roditeljima. Dvojica dečaka navodno nerviraju Putina imitacijama Diznijevih crtanih filmova.

Rođenje i obrazovanje

Ivan je rođen u proleće 2015. godine na klinici Sveta Ana u Luganu, Švajcarska, dok je Vladimir mlađi rođen u proleće 2019. u Moskvi.

Putin nikada nije direktno govorio o deci. Ove nedelje je, međutim, rekao školarcima u Sibiru da "mlađi članovi moje porodice govore kineski". Takođe uče engleski i nemački jezik.

Stroga zaštita i privatnost

Zaposleni u kompleksu ne smeju da napuštaju imanje, ali imaju na raspolaganju teretanu i teniski teren. Plata im iznosi 7.500 evra mesečno, a broj zaposlenih je velik.

Putinovi sinovi ne postoje u državnim bazama podataka.

Od rođenja koriste posebna dokumenta, uglavnom namenjena špijunima i osobama pod državnom zaštitom.

- Njihovi datumi rođenja poznati su samo porodici. Ne lete redovnim letovima, imaju zasebne avione.

Obrazovanje i aktivnosti Ne pohađaju vrtiće niti škole, već ih podučavaju unajmljene dadilje.

Žive u rezidencijama čuvanim od strane FSO-a, putuju jahtama i oklopnim vozovima.

U februaru i martu boravili su u luksuznoj rezidenciji blizu mesta Krasnaja Poljana gde uče skijanje.